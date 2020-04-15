泛民：兩辦違22條 林鄭：關心何來干預 大律師公會：評論港自治事務易惹質疑 籲克制

《基本法》第22條列明，中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港根據基本法自行管理的事務。政府、建制派與泛民對於「兩辦」發聲有否干預香港事務有不同解讀。

譚惠珠：兩辦直屬中央 無關基本法22條

基本法委員會副主任譚惠珠回覆本報查詢時稱，根據基本法第12條，香港直轄於中央人民政府，港澳辦是專責處理香港事務的機構、中聯辦則是中央在香港設立的辦公室，兩辦職責是落實香港直轄於中央政府的關係，是中央部門，故與基本法22條無關。

林鄭：表一個態 理所當然

特首林鄭月娥昨在疫情紓緩措施記者會的答問環節，用上大部分時間回應兩辦發聲明一事。她說不同意兩辦發表聲明會對特區政府施政決定添加壓力，兩辦作出「表示」不存在任何干預；從憲制層面，香港有高度自治，不等於中央放棄在一國兩制下的權力；兩辦眼見立法會內會接近癱瘓，「表一個態、發一個聲，完全是理所當然，否則兩個機關如何確保一國兩制在香港貫徹落實？」她反指部分議員到海外要求外國政府制裁香港，影響香港經濟、民生，才是赤裸裸的干預。她稱，其說法或引來批評她是「挑釁」，但歪理需澄清和反駁，否則是誤導市民。

香港大律師公會昨發聲明，稱兩辦及任何中央政府所屬部門在港作出公開評論及聲明均為行使權公權力的行為，當有關評論涉及香港根據基本法自行管理的事務，如立法會事務、上訴庭推翻《緊急法》違憲，容易令公眾將評論視為違反基本法第22條原則，大律師公會呼籲有關部門保持克制。

譚文豪：想DQ議員「寫在牆上」

郭榮鏗昨見記者時，亦引用大律師公會說法，稱兩辦以正式身分點評香港內部事務已構成「干預」，對於建制派稱兩辦有言論自由，郭認為此非港人對基本法第22條的理解。他希望兩辦嚴格按照基本法辦事，「立法會如何處理內會的事，是立法會的事」；公民黨譚文豪認為，中央想「DQ」議員已「寫在牆上」，目的是指向當民主派在9月立法會選舉取得過半議席，中央就會「DQ」，他呼籲港人團結。

建制派不同板塊議員昨會見傳媒，反駁稱民主派對基本法22條錯誤理解，批評泛民是刻意誤導市民。民建聯張國鈞說，港澳辦和中聯辦角色與內地其他部委不同，香港回歸後直轄於國務院，根據國務院組織法第11條，國務院總理可委任專門機構協助處理工作，港澳辦正是專責代表總理處理香港事務的機構。

建制派「副班長」陳克勤說，港澳辦和中聯辦是中央履行對港工作的兩個機構，對於反對派拉布、攬炒，就內會和立法會運作癱瘓發聲，他們發聲是理所當然。

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