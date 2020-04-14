【Emily】同之鋒辯論聲疊聲 民記落選區議員鬧林太好差 謝偉俊．毓民．陶傑做評判

之鋒：港人係「不在福中更知福」

林琳噚日不斷同之鋒疊聲，之鋒強調香港人係「不在福中更知福」，當港人意識到人權不斷受打壓、法治受摧毀，更加知道幸福嘅重要，要努力爭取。林琳就話𠵱家已經唔再幸福，「我唔妥你，可以隨時打你，覺得你煩，可以煩你」，質疑係咪要繼續咁樣。

謝偉俊話自己撐港台

節目由立法會議員謝偉俊、前議員黃毓民同人稱才子嘅陶傑做評判。謝偉俊笑言自己支持百花齊放嘅聲音、係撐港台，「政治上有咩意見，言論自由都好重要」，似乎同其他建制派嘅聲音有啲唔同喎。

「扮乜嘢斯文」 毓民評之鋒失敗

平時一向被認為口才了得嘅之鋒，噚日竟然被黃毓民批評「好失敗」，話佢「你扮乜嘢斯文，反正佢（林琳）都潑婦罵街」。