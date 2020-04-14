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港聞二

【Emily】同之鋒辯論聲疊聲 民記落選區議員鬧林太好差 謝偉俊．毓民．陶傑做評判

【明報專訊】港台節目《視點擂台》噚日用「香港人，身在福中不知福？」做辯題，揾嚟香港眾志秘書長黃之鋒同民建聯前區議員林琳過招。林琳噚日辯論時多番批評特首林鄭月娥，包括鬧林太「做得好差、我都成日鬧」，又話政府隨時可以換，分分鐘林太下屆都未必連任，仲話比較香港、澳門同新加坡嘅抗疫措施，香港係表達手法非常差，解釋唔清楚，「𠵱家香港人對政府冇信心，點樣restore（重建）信心？唔係上fb上載一兩張相就返嚟」。

之鋒：港人係「不在福中更知福」

林琳噚日不斷同之鋒疊聲，之鋒強調香港人係「不在福中更知福」，當港人意識到人權不斷受打壓、法治受摧毀，更加知道幸福嘅重要，要努力爭取。林琳就話𠵱家已經唔再幸福，「我唔妥你，可以隨時打你，覺得你煩，可以煩你」，質疑係咪要繼續咁樣。

謝偉俊話自己撐港台

節目由立法會議員謝偉俊、前議員黃毓民同人稱才子嘅陶傑做評判。謝偉俊笑言自己支持百花齊放嘅聲音、係撐港台，「政治上有咩意見，言論自由都好重要」，似乎同其他建制派嘅聲音有啲唔同喎。

「扮乜嘢斯文」 毓民評之鋒失敗

平時一向被認為口才了得嘅之鋒，噚日竟然被黃毓民批評「好失敗」，話佢「你扮乜嘢斯文，反正佢（林琳）都潑婦罵街」。

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