明日大嶼研究撥款不樂觀 龍鼓灘填海擬直上財會

【明報專訊】為增加土地供應，政府近年推展「明日大嶼」及其他近岸填海計劃，但明日大嶼掀起民間強烈反對。有傳媒昨報道，政府對於能在今屆立法會會期內通過明日大嶼前期研究撥款不感樂觀，擬將仍處於立法會工務小組階段、阻力較小的屯門龍鼓灘填海工程，先提交予財委會申請研究撥款，並爭取在今屆會期內通過。
盧偉國：未收通知 直上無可奈何
立法會工務小組主席盧偉國昨稱，小組暫未接獲政府通知抽走龍鼓灘填海議程，但他認為在面臨土地不足下，政府將龍鼓灘填海議程「直上財會」亦無可奈何。他稱，受疫情影響，工務小組取消多次會議，目前暫定本月29日再次開會，但當日會議需處理沙中線工程追加撥款等事宜，而且之後亦有其他議程（見表），相信今屆工務小組能成功討論龍鼓灘填海議程「的確較困難」。
盧偉國認為，目前土地供應不足下，明日大嶼及龍鼓灘填海亦應同時啟動，若未能在今屆會期內批出撥款做前期研究，只會造成惡性循環，令土地不足引起的社會問題持續浮現，「無理由連研究都不批准撥款」。
發展局今年1月向立法會提交文件，初步建議在屯門龍鼓灘填海約220至250公頃作工業用途，並重新規劃位於屯門西、佔地65公頃的內河碼頭用地作住宅用途，並向立法會財委會申請1.79億元以做「龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究」，當局估計若獲財委會批准撥款，可於下半年展開研究，預計30個月內完成。