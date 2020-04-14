明日大嶼研究撥款不樂觀 龍鼓灘填海擬直上財會

盧偉國：未收通知 直上無可奈何

立法會工務小組主席盧偉國昨稱，小組暫未接獲政府通知抽走龍鼓灘填海議程，但他認為在面臨土地不足下，政府將龍鼓灘填海議程「直上財會」亦無可奈何。他稱，受疫情影響，工務小組取消多次會議，目前暫定本月29日再次開會，但當日會議需處理沙中線工程追加撥款等事宜，而且之後亦有其他議程（見表），相信今屆工務小組能成功討論龍鼓灘填海議程「的確較困難」。

盧偉國認為，目前土地供應不足下，明日大嶼及龍鼓灘填海亦應同時啟動，若未能在今屆會期內批出撥款做前期研究，只會造成惡性循環，令土地不足引起的社會問題持續浮現，「無理由連研究都不批准撥款」。

發展局今年1月向立法會提交文件，初步建議在屯門龍鼓灘填海約220至250公頃作工業用途，並重新規劃位於屯門西、佔地65公頃的內河碼頭用地作住宅用途，並向立法會財委會申請1.79億元以做「龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究」，當局估計若獲財委會批准撥款，可於下半年展開研究，預計30個月內完成。