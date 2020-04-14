專欄：新經濟下的信任轉移／文：章濤

【明報專訊】疫症令網上直播流行，我們的生活也有走向網上化、視像化、直播化等的趨勢。YouTuber、直播主、網紅等的出現早不新鮮，日韓早前調查小學生心中的理想職業，發現YouTuber已超越醫生和律師，外國更早有不少小小YouTuber誕生。由此，YouTube、直播早已不止是娛樂消遣，更是新經濟的重要戰場。香港近年加入此戰陣的名人不少，如蕭若元、沈旭暉、蘇施黃等，各有專長，但都紛紛躋身YouTube，建立個人品牌。
目前依靠影片平台賺錢的人，大體可分成教學和評論兩類，營利不外乎是廣告、產品銷售或商業合作的收入，而實踐方法都離不開建立形象，吸納追隨者，並以個人魅力成為當中的核心賣點。久而久之，形成一種「人的信任」。
以往我們做消費考慮時，會參考商家的官方資訊或媒體資料，但今天卻會先翻查網絡紅人、YouTuber的評價。消費的信任由以往信「品牌」轉移至今日信「人」，因為比起官方的一套，「人」的評價看似更中立。就如不少食店會因杜汶澤的YouTube節目介紹後門庭若市。因此，近年不少企業重新劃分推廣預算，不再如從前一樣在某一大平台大灑金錢，反是將錢用在人的身上，建立評論、儲like。
此消彼長下，個人的影響力逐漸可以抗衡甚至超越傳統媒體。從好的角度來看，就是網紅、YouTuber在推廣的槓桿效應很大，發揮到互聯網以小博大的特質；但同時，當個人的影響力大於傳統媒體時，必然會衍生不同問題。具體為何？我們下次再談。
作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）
[章濤 財科暗戰]
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