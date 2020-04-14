初企聊天機械人 「1」鍵查疫情發展 WhatsApp鍵地址 附近疫廈瞬間知

原報檢疫居所首周20萬查詢 衛署停更新後變陣

Clare.AI3月底推出查詢家居檢疫者住所的WhatsApp聊天機械人，用家只需在軟件向機械人輸入大廈名稱，隨即獲回應顯示該大廈及附近的家居檢疫者處所。Clare.AI聯合創辦人及行政總裁楊志光說，花約一周時間製作該聊天機械人，推出首周有近7萬人使用，查詢多達20多萬次。

見服務需求甚殷，楊說，其後加入「疫情速遞」功能，有如致電客戶服務熱線，輸入「1」即顯示每日最新疫情發展，如確診、住院、出院個案數目等。

不過，政府自3月16日後沒再更新家居檢疫者住所名單，衛生防護中心傳染病處主任張竹君日前更表明不會再更新該名單。Clare.AI聯合創辦人及營運總監何思穎說，由於名單數據過時，聊天機械人改以確診或疑似個案到過的大廈作查詢，並進一步顯示個案編號、發病日期等資料，繼續服務市民。市民可登入連結https://bit.ly/2JaUeIL或向電話號碼6480 3593發短訊「Hi Clare」後使用服務。

楊志光說，WhatsApp用法簡單、滲透率高，全球多地政府如英國及印度，亦有利用通訊軟件以聊天機械人為市民提供最新疫情發展，世衛亦有類似工具。而港府最初提供的檔案只有PDF格式，不便於程式開發，到後期才有更多機讀格式的檔案。

疫下智能客服需求增 初企：多大企業查詢

疫情導致不少人需在家工作，客戶服務熱線接線生無法上班，引伸智能客服的需求。何說，其公司於3月底推出的WhatsApp協作軟件工具需求大增，容許企業多人操作同一帳戶應付客戶查詢。

開發語音聊天機械人的初創公司Mindlayer亦發現語音智能客服需求增加，該公司創辦人繆堅尼說，以往主要為政府提供服務，最近有10多間大企業查詢有關產品，認為疫情下仍有商機。

明報記者 林穎茵