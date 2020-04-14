光房不准作檢疫 因同屋互助破例

一伙難覓地方檢疫 另一伙主動暫時遷出

單親媽媽、任職餐飲業兼職的Eva與5歲兒子去年10月獲安排租住紅磡一間光房，與另一戶共住，平日兩伙人會「一齊煮飯，分享下煮什麼餸」，但自2月底，該戶因由內地返港，需接受家居檢疫14日，又難以尋到其他地方，Eva於是主動提出暫時遷到朋友家暫住14日，讓同屋租戶安心留家檢疫。

Eva說，受疫情影響，她自2月起停工，目前僅靠儲蓄生活，擔心疫情持續下會用盡積蓄，平日會減少外出，與兒子留在家中畫畫及做瑜伽等。

余偉業說，光房所處的大廈暫時未有任何確診個案。他表示，疫情期間已提醒各租戶定時清潔，並保持公用地方衛生，亦呼籲租戶若要在客廳對話，都要戴上口罩等。他又稱，現已暫停舉辦興趣班或社交活動，部分活動如畫班等則改以視像舉行。由於深井的光屋單位設露台，機構亦向租戶派發泥土及種子，鼓勵租戶在家種植。

獲資助噴抗病毒塗層 有效90日

余說，近期利希慎基金亦有安排上門為光房及光屋租戶噴灑由科大團隊研發的抗病毒塗層。科大捷和實業聯合實驗室顧問洪思聰稱，該塗層可對抗新冠病毒，有效期90日，今次獲利希慎基金幫助下，目標是為2500戶基層家庭噴灑塗層，料約1萬人受惠。

（抗疫新階段）