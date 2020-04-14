短貧戶增 光房查詢升10倍 創辦人倡放寬過渡房屋申請

明報記者 黃俊鋒

本港失業率升至3.7%，見逾9年新高，不少基層市民失業或停薪留職。余偉業說，疫情期間接獲許多短貧戶查詢，「許多個案稱收入大減，甚至是失業……以往是沒有問題，但突然變了窮人」，單在3月，他估計已接獲超過80宗查詢，較疫情前「大升10倍」，其中20多宗有意申請租住光房或光屋。

自3月收80查詢 加快配對兩戶已入住

現時「要有光」約有120個光房或光屋單位。余偉業稱，由於光房或光屋不設輪候制度，以往均由機構員工評估每宗個案，包括了解申請人是否屬短貧戶、光房單位是否適合他們居住、申請者是否有機會重投職場等，平均配對過程需時兩個月，但疫情下已加快配對，至今協助兩個家庭入住深井的光屋單位，兩戶均是有兒童的在職家庭，同樣因疫情頓成在職貧窮戶，另有3宗申請將安排面試及評估。

余稱，由於光房租金按每戶狀况釐定，加上機構會要求租戶做好人生規劃、增加儲蓄等，目前大部分租戶仍能夠準時交租。他憂慮疫情下會有更多基層家庭成為短貧戶，建議政府放寬過渡房屋的申請資格，包括容許輪候公屋未達3年的家庭亦可申請等。

疫下買樓做光房 退休漢：只想幫人

余偉業透露，疫情下仍有小業主願意將單位交給「要有光」做光房，最近便有人購入旺角一個單幢樓住宅單位作「光房」。該名業主、已退休的何先生說，單位面積約400方呎，兩房一廳，會先交「要有光」做光房3年，相信旺角較方便基層上班或上學。他稱購買單位主要是希望在自己有能力時幫助別人，沒太考慮投資因素或疫情下的樓市變化。

（抗疫新階段）