港聞

港聞一

限聚令發62告票 食肆違規14檢控

【明報專訊】新冠病毒疫情下，規管飲食業的規例至今實施兩個多星期，截至周一（13日）凌晨，多個政府部門巡查4.1萬多次，警方及食環署共提出14宗檢控；針對「限聚令」的規例，警方發出62張定額罰款告票。本報記者昨在太子、旺角一帶觀察，有商戶擔心違規或不獲政府的第二輪補貼，特意安排店員長站門前為食客量體溫，以免「走漏眼」違規。

政府自3月底限制公眾場所聚集的人數「限聚令」，政府發言人表示，截至周一凌晨，多個政府部門巡查2.6萬多次，口頭勸喻4000多次，只有警方曾發定額罰款告票62張。針對飲食業規例，包括餐枱間要相隔1.5米等，政府部門巡查4.1萬多次，口頭勸喻2200多次，食環署及警方共提出14宗檢控。

職員長站門口量溫 免走漏失資助

本報昨午到太子及旺角一帶觀察，大部分食肆均有以膠板分隔餐桌或將餐桌隔開1.5米，又安排兩名食客坐到4人座的卡位等。食店寶寶茶餐廳職員黃先生說，得悉違規食肆有可能不獲補貼時非常擔心，馬上安排職員站在門前，有食客進入便馬上量體溫，避免「走漏眼」。粉麵店唷。溫體牛粉麵社老闆溫先生認為政府派錢時「不要太多說話」，亦不應有太多制肘，因飲食業在水深火熱之中，要盡快得到紓緩，擔心因違規失去資助，但自規例實施以來都嚴格遵守，食環署曾巡查3至4次亦沒有問題。

張宇人：關注被控者曾否收勸喻

立法會飲食界議員張宇人表示全港逾萬間有座位的食肆已盡力配合規例，不同食肆對規例或有不同演繹，他關注被檢控食肆事前有無收過口頭勸喻，或有無政府部門職員指導其正確做法。實政圓桌立法會議員田北辰則支持「限聚令」等措施延長至本月底，指復活節假期不少人出外活動，14日後便知有無疫情爆發，如屆時仍是單位數感染，便撤一些管制措施。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕檢控 張宇人 限聚令 抗疫新階段

上 / 下一篇新聞

住44患者 瑪嘉烈負壓系統停半小時 修空調期間出事 醫局稱病毒外泄風險極低
住44患者 瑪嘉烈負壓系統停半小時 修空調期間出事 醫局稱病毒外泄風險極低
話你知：乾淨空氣單向流入 過濾抽出防播毒
話你知：乾淨空氣單向流入 過濾抽出防播毒
何栢良：1/3年輕患者無病徵
何栢良：1/3年輕患者無病徵
連續兩日單位數 專家：放假檢測減
連續兩日單位數 專家：放假檢測減
內地研究：貓較易中招 可隔籠貓傳貓
內地研究：貓較易中招 可隔籠貓傳貓
歐美轉機返港交樣本可走 被指漏洞 張竹君稱「等檢測結果」限直飛航班 專家憂走漏
歐美轉機返港交樣本可走 被指漏洞 張竹君稱「等檢測結果」限直飛航班 專家憂走漏
DSE勢下周開考 校長憂量體溫現爭拗
DSE勢下周開考 校長憂量體溫現爭拗
【海外港人抗疫日誌】居酒屋人煙疏落 下班撲罩變日常
【海外港人抗疫日誌】居酒屋人煙疏落 下班撲罩變日常
豬價升破豬瘟高位 肉檔：不敢加價 「價錢太貴 市民無工開當然吃凍肉」
豬價升破豬瘟高位 肉檔：不敢加價 「價錢太貴 市民無工開當然吃凍肉」
疫下市民買餸每周一次 凍肉銷量升
疫下市民買餸每周一次 凍肉銷量升
駿洋邨月內多開兩座 全邨作檢疫
駿洋邨月內多開兩座 全邨作檢疫
鄭若驊：冀6月推新冠網上仲裁
鄭若驊：冀6月推新冠網上仲裁
商戶倒閉市民退款遭收費 民主黨：雙重損失
商戶倒閉市民退款遭收費 民主黨：雙重損失
酒吧禁令下 玻璃樽回收跌半 承辦商稱抗疫資助有限 促加碼
酒吧禁令下 玻璃樽回收跌半 承辦商稱抗疫資助有限 促加碼
衛生考慮 可樂屈臣氏收起膠樽回收機
衛生考慮 可樂屈臣氏收起膠樽回收機
短貧戶增 光房查詢升10倍 創辦人倡放寬過渡房屋申請
短貧戶增 光房查詢升10倍 創辦人倡放寬過渡房屋申請
光房不准作檢疫 因同屋互助破例
光房不准作檢疫 因同屋互助破例
陳易希研可重用口罩 連紫外線消毒袋出售
陳易希研可重用口罩 連紫外線消毒袋出售
初企聊天機械人 「1」鍵查疫情發展 WhatsApp鍵地址 附近疫廈瞬間知
初企聊天機械人 「1」鍵查疫情發展 WhatsApp鍵地址 附近疫廈瞬間知
專欄：新經濟下的信任轉移／文：章濤
專欄：新經濟下的信任轉移／文：章濤
明日大嶼研究撥款不樂觀 龍鼓灘填海擬直上財會
明日大嶼研究撥款不樂觀 龍鼓灘填海擬直上財會
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】同之鋒辯論聲疊聲 民記落選區議員鬧林太好差 謝偉俊．毓民．陶傑做評判
【Emily】同之鋒辯論聲疊聲 民記落選區議員鬧林太好差 謝偉俊．毓民．陶傑做評判
【Emily】創黨成員陳莊勤 退出民主黨
【Emily】創黨成員陳莊勤 退出民主黨
【Emily】教局短片鼓勵學生屋企練體能
【Emily】教局短片鼓勵學生屋企練體能
【Emily】支援失業者 愛增值計劃接受報名
【Emily】支援失業者 愛增值計劃接受報名
【Emily】向羅致光發炮 「嗰個女仔」又鬧政府
【Emily】向羅致光發炮 「嗰個女仔」又鬧政府