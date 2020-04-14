限聚令發62告票 食肆違規14檢控

政府自3月底限制公眾場所聚集的人數「限聚令」，政府發言人表示，截至周一凌晨，多個政府部門巡查2.6萬多次，口頭勸喻4000多次，只有警方曾發定額罰款告票62張。針對飲食業規例，包括餐枱間要相隔1.5米等，政府部門巡查4.1萬多次，口頭勸喻2200多次，食環署及警方共提出14宗檢控。

職員長站門口量溫 免走漏失資助

本報昨午到太子及旺角一帶觀察，大部分食肆均有以膠板分隔餐桌或將餐桌隔開1.5米，又安排兩名食客坐到4人座的卡位等。食店寶寶茶餐廳職員黃先生說，得悉違規食肆有可能不獲補貼時非常擔心，馬上安排職員站在門前，有食客進入便馬上量體溫，避免「走漏眼」。粉麵店唷。溫體牛粉麵社老闆溫先生認為政府派錢時「不要太多說話」，亦不應有太多制肘，因飲食業在水深火熱之中，要盡快得到紓緩，擔心因違規失去資助，但自規例實施以來都嚴格遵守，食環署曾巡查3至4次亦沒有問題。

張宇人：關注被控者曾否收勸喻

立法會飲食界議員張宇人表示全港逾萬間有座位的食肆已盡力配合規例，不同食肆對規例或有不同演繹，他關注被檢控食肆事前有無收過口頭勸喻，或有無政府部門職員指導其正確做法。實政圓桌立法會議員田北辰則支持「限聚令」等措施延長至本月底，指復活節假期不少人出外活動，14日後便知有無疫情爆發，如屆時仍是單位數感染，便撤一些管制措施。

（抗疫新階段）