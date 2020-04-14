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衛生考慮 可樂屈臣氏收起膠樽回收機

【明報專訊】新冠疫情下，飲品生產商亦以防疫為由收起膠樽回收設施，其中可口可樂因應商場業主及市民意見，暫時停用4部位於商場及商廈的智能飲品膠樽收集機，佔總數一半，屈臣氏蒸餾水更全收起25部回收機。至於政府的回收膠樽入樽機先導計劃原定去年中推出，環保署稱招標工作仍在進行，延至下半年推出，計劃在各區設置60部入樽機。

參與環團：疫情後盡快恢復

可口可樂回覆本報查詢稱，因疫情關係，暫把部分膠樽回收機收回廠房清洗、維修或更換部分零件，在適當時候便會送回社區，不過可口可樂未有披露少收膠樽數目。可口可樂的回收膠樽機供每個膠樽0.2元的現金回贈，有份參與計劃的世界綠色組織說，暫停使用回收膠樽機可避免人群聚集，又稱疫情過後會盡快恢復運作，相信影響只屬短暫。

屈臣氏蒸餾水稱，鑑於近期公共衛生安全考慮，並配合市民盡量留守家中抗疫，已於1月底起暫停全港25部Green Point智能膠樽回收機，而近期得到領展商場防疫措施配合下，其中6部位於領展商場的回收機已再次投入服務。

環保署2018年數字顯示，全港每日棄置139公噸膠樽在堆填區，約等於470萬個膠樽，每年約17.25億個，回收率只有約0.2%。

入樽機計劃延至下半年推

環保署回覆立法會特別財委會議員質詢稱，該署計劃在全港不同地點設置60部逆向自動售貨機（入樽機），主要為人流較密集公眾地方或合適政府設施，招標工作仍在進行，待委聘承辦商後會為先導計劃制訂具體安排，預期2020年下半年推出，2020/21年度預留950萬元推行該計劃。

環保署2019年6月開始於7個綠在區設置10部入樽機作技術測試，截至今年2月底，收集約14公噸共47.7萬個膠樽。另外，該署計劃在今年下半年就塑膠飲料容器生產者責任計劃諮詢公眾。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕生產者責任計劃 入樽機

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