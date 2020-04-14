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酒吧禁令下 玻璃樽回收跌半 承辦商稱抗疫資助有限 促加碼

【明報專訊】全港酒吧在防疫禁令下暫時停業，酒樽回收量暴跌，有政府委聘的回收商表示，禁令生效至今逾一周，每日回收玻璃樽只有約5公噸，較禁令前減少約一半，與去年同期比較更暴跌八成。該回收商稱，至今獲批約40萬元的抗疫資助，即使加上政府上周公布的工資補貼措施，仍入不敷支，擔心未能捱過疫情便要倒閉，要求增加支援。

明報記者 馬耀森

環保署：已提供基金資訊

環保署表示，一直與玻璃回收承辦商保持聯絡，了解其運作情况，亦已將與防疫支援有關資訊如回收基金及防疫抗疫基金等提供予承辦商考慮。

較反修例前生意跌八成

政府4月2日刊憲，翌日起包括酒吧等處所必須關閉14日。負責九龍區玻璃回收的香港玻璃再生總經理馮華洪表示，去年受社會運動影響，11月中起暫停回收玻璃樽，至今年初才逐步恢復，惟疫情影響，外出市民大減，每日回收玻璃樽只有約10公噸，較去年反修例事件前接近30公噸大減逾六成，至本月初政府再宣布全港酒吧等場所停業，回收量進一步下跌，每日只有五六公噸，與去年高峰期相比暴跌逾八成。

馮華洪說，該公司逾七成玻璃樽來自持酒牌食肆，酒吧停業嚴重打擊回收率，料本月僅回收百多公噸玻璃樽，而由於政府根據回收量繳付服務費用，每月回收量約800公噸才可達收支平衡，上月僅收取服務費約20萬元，料今個月進一步減少。

欠租半年 資助未夠半月開支

馮華洪稱，該公司位於元朗的回收廠佔地約5萬平方呎，聘用約20名員工，每月營運開支約100萬，主要包括租金及薪金等，至今欠租半年，早前已向政府申請「一次性回收業抗疫資助計劃」及「一次性租金資助計劃」，合共約42萬元，平均每月最高資助金額約4.5萬元，幫助有限。

他說，為減輕營運成本，該公司一直研究為廢玻璃樽增值，現時做法是將玻璃樽壓碎製成玻璃砂，以供生產水泥及製造環保地磚等，以換取服務費。

該公司早前投資逾百萬元，自行開發新技術，以光學原理分揀不同顏色玻璃片，另外又將玻璃打碎至1毫米以下，可用作濾水或鋪設道路疏水層物料，每公噸售價逾千元，可出口到東南亞，長遠希望開拓本地市場，減輕營運成本。但他強調，首先要捱過疫情，才可持續運作下去。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕工資補貼 酒吧 新型冠狀病毒疫情 香港再生玻璃

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