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商戶倒閉市民退款遭收費 民主黨：雙重損失

【明報專訊】兩間網上旅行社上月底倒閉，民主黨稱收到逾2700宗相關退款問題的求助，涉及逾1800萬元。該黨消費者權益政策副發言人袁海文說，受影響者可向信用卡發卡機構申請退款，並呼籲發卡機構豁免申請時限及手續費。

發卡機構限制不一 促免時限手續費

袁海文向20間發卡機構調查其退款機制，所有機構均稱會處理卡主退款申請，惟時間限制不一，不同機構表明於商戶倒閉後75至120日內接受申請，但同時亦有購買日起540天內申請的限制；他呼籲消費者要盡早申請。調查顯示，在消費者已繳卡數的情况下，有15間發卡機構會先向卡主墊支或退還有關款項，大眾銀行及東亞銀行不會有墊支或暫時退款，工商銀行則表示會按情况而定。

調查又發現，如經處理後未能成功退款，8間機構會追收利息及財務費用，12間會收取50至150元不等的手續費；僅4間機構表示不會收利息及財務費用，包括匯豐銀行、恒生銀行等。袁海文認為，消費者要承受買機票及發卡機構追收費用的雙重損失並不合理，因倒閉所衍生的退款問題責任不在消費者，呼籲發卡機構豁免相關費用。

現金支付或要入稟小額錢債

袁海文表示，受疫情影響，未來可能有不少美容院、健身中心等倒閉，建議消費者盡量以信用卡為預繳產品或服務的付款方式，萬一商戶倒閉，消費者可以循信用卡的退款申請機制討回損失，而若以現金支付，消費者可能要入稟小額錢債審裁處追討。

（抗疫新階段）

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