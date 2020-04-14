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豬價升破豬瘟高位 肉檔：不敢加價 「價錢太貴 市民無工開當然吃凍肉」

【明報專訊】自前年內地爆發非洲豬瘟後，供港活豬數量不穩，近期供應量又再減少，由本月初每日供應逾1600至1800隻，跌至近日1200至1300隻，昨日活豬最高拍賣價升破本港出現非洲豬瘟後的高位，達每擔4690元。不過，有豬肉檔不敢加價，怕更少人買新鮮豬肉。

活豬拍賣價近5日持續攀升，最高價前日升至4611元一擔，昨更升至4690元，高過去年9月及今年2月4580元高位。根據資料，在2018年8月初內地發生非洲豬瘟前，活豬拍賣價平均約1200元一擔。

供應較月初少數百隻

不少豬肉檔主叫苦連天。北角糖水道肉檔新華園負責人陳氏夫婦埋怨近日活豬拍賣價不斷升，儘管如此，二人亦不敢加零售價，近月瘦肉一直維持88元一斤，排骨則110至130元一斤。陳太說：「不敢加，現在太貴了。過往幾次都試過突然（拍賣價）貴了，個多禮拜又會回落，所以每次都不會特別加價。」陳氏夫婦說現僅能「搵到兩餐」，更擔心若價格再升，「將來豬肉佬全部執笠」。

位於柴灣街市、賣本地豬的輝豪肉檔負責人黎女士說，活豬價高，昨僅入了兩隻，買手料今天拍賣價仍會升，她預計今天只入一隻。她說：「價錢太貴，所以買少一點貨。市民都無工開，無錢，當然吃凍肉。」

商會：問題癥結「日日清」 非疫情

香港豬肉行總商會理事長許偉堅說，2月疫情高峰時尚有十多間內地豬場供豬到港，近日只剩「十間八間」，問題癥結不在疫情，而是「日日清」政策令內地豬場不欲供豬到港，非洲豬瘟疫情已緩和，呼籲政府檢討「日日清」政策。

農業聯會：要回落需增外國供應

香港農業聯合會主席陳建業解釋，內地現仍有零星非洲豬瘟，養豬戶未有信心重新養豬，加上過年前大批豬出欄，現時「青黃不接」，故供應減少。陳估計，活豬供應量於5年內都不會返回發生非洲豬瘟前的每日4000隻，「如要豬肉價回落到市民可接受水平，一定要有其他國家的供應，不可以再單靠國內」。他認為豬場都是封閉式飼養，應不會受到新型冠狀病毒疫情影響。

食衛局：仍受非洲豬瘟影響

食衛局回覆查詢時表示，內地活豬生產和供應依然受到非洲豬瘟影響，內地內銷活豬亦求過於供，價格持續高企，影響供港。對於業界要求取消「日日清」，局方表示此是防控非洲豬瘟的重要措施，會與業界和內地有關當局保持溝通，反映業界意見。

明報記者

（抗疫新階段）

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