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【海外港人抗疫日誌】居酒屋人煙疏落 下班撲罩變日常

【明報專訊】日本受新冠疫情影響，不少地區已頒布緊急狀態令，生活上一個轉變，是筆者平日放工後與日本同事到居酒屋飲酒的「例行公事」，變成各自在家獨酌。這些都是抗疫下日本人過着的「非日常」生活。經過多番籌備及磨合，日本政府4月7日宣布向東京都、神奈川縣等7個地區由8日開始實施緊急狀態令。各地方政府有權要求市民自制不必要外出，亦可因應需要而要求超級市場、便利店及藥房等售賣必需品的商店繼續營業。

早於頒布緊急狀態令之前，東京都內有不少商場及餐廳均因應疫情而縮短營業時間。日常下班後要應酬及喜愛把酒紓壓的上班一族，也因疫情而減少晚上消遣，日常燈火通明的居酒屋頓時變得人煙罕至，筆者以往與同事下班後的例行公事亦告暫停。平時擠滿遊客的新宿及涉谷等不夜城，現時街頭入夜後剩下的就只有向着車站步行的寥寥數人。

通勤族仍不少 電車煙酒味不再

據日本統計，日本人因應是次肺炎而開始在家工作的人只佔總工作人口13%。肺炎開始在日本爆發之際，少數以初創為主的公司已開始安排員工在家工作及彈性上下班；隨着疫情擴大，不同公司紛紛研究及實行在家工作安排，加上零售業自主配合政府暫停商舖營業，確是少了人出街上班。不過日本聞名世界的通勤電車，於緊急狀態令發布後首日的上班時間，雖沒有平常的擁擠，通勤族仍為數不少。但跟以往不同，大多數電車乘客開始戴上口罩。

迎來下班時間，電車少了一陣濃烈的酒味及煙草的氣味；列車亦不再緊閉氣窗，以讓車廂空氣變流通。回家路上，筆者亦與當地人一樣，每天下班忙於游走不同的藥房商店，看看能否買到口罩及紙類製品，然而走遍大小店舖，最後都只是一場空。這樣的「日常」從1月中至現在可謂風雨不改。百貨公司及商場只有售賣食品的樓層繼續營業。以往把握關門前減價時段的人潮亦在疫症陰霾下消散。

香港人或許從非典型肺炎中汲取了教訓，在是次疫情中學懂自救，學懂口罩的各種規格。對於習慣各種天災的日本人來說，肺炎肆虐才為他們上了新的一課。

文：傅佳明 在日工作港人

（抗疫新階段）

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