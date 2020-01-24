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DSE勢下周開考 校長憂量體溫現爭拗

【明報專訊】距離中學文憑試（DSE）下周五開考（24日）尚有10日，教育局長楊潤雄昨稱4月24日開考機會很高，但若下周確診數字飈升仍可能延期。聖公會蔡功譜中學校長林玉琪稱，約220至230名考生同日考試，今年因座位隔1.8米，需動用的試場地方是往日兩倍；又計劃開放全校12個洗手間以分散人流。她擔心有考生因體溫問題及發燒不願離開試場，出現爭拗。

楊潤雄：確診飈或再延

楊潤雄昨於港台節目《千禧年代》 稱，今次教育局的難處在於疫情變化很快、突然，萬一下周確診數字飈升，要平衡健康、考試，可能都要再延期，不過目前看4月24日開考機會很高。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨同一節目稱，由現時至開考日、即未來10日，若本地無源頭不明個案或新組群出現，如期開考是安全；考生屆時亦需戴口罩及量體溫。

林玉琪校長稱，希望中六生順利考到DSE，因考生長期等待，有不明原因影響開考日子，內心相當折騰。該校是DSE試場之一，她稱因應今年試場座位隔1.8米，額外加開多用途禮堂、課室等，監考教師相應增加兩三倍。她稱計劃考試期間開放全校各層共12個廁所，預留兩個供監考員使用，分散人流；又稱已聘請公司為全校消毒，盼令考生安全及安心。

據考評局指引，考生入場前需量體溫，若發燒會被拒考。林玉琪稱若屆時有考生發燒，要勸喻他們離開，「擔心萬一他們不肯走，甚至稱探熱器壞了、量度不準，出現爭拗」。

楊潤雄昨稱，若學生過不到體溫測試，可能因趕去試場令體溫升高，會讓其「坐一坐」休息，再用耳探式探熱器量度；萬一因發燒考不到，亦有機制評估缺席考生成績。

校長：考生嘔吐除罩怎處理？

瑪利諾神父教會學校校長何力生稱，仍要考慮突發事宜處理，如考生等開考前於校內除口罩進食、聊天，「學生不合作，學校都頭赤，要如何處理？」他說萬一考試時有考生嘔吐、大量考生遲到拖慢學校為其量體溫進度等，學校都要「執生」。他稱對疫情的憂慮「無停過」，如擔心試場有人確診，出現試場群組，甚至疫情轉差會否令DSE腰斬等。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕瑪利諾神父教會學校 聖公會蔡功譜中學 楊潤雄 中學文憑試

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