港聞

港聞一

歐美轉機返港交樣本可走 被指漏洞 張竹君稱「等檢測結果」限直飛航班 專家憂走漏

【明報專訊】衛生署昨起要求所有美國和歐洲抵港航班、無病徵者在亞博臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，等候檢測結果呈陰性方允離開。惟有英國、奧地利等地出發、多哈轉機的抵港者昨表示，到亞博提交樣本後，毋須等候檢測結果便可離開，質疑政策執行存漏洞。衛生防護中心傳染病處主任張竹君否認有漏洞，稱現階段以航班為單位，沒篩選轉機者。有傳染病醫生認為措施涵蓋轉機者較理想。

「以為要等」 曾轉機者感奇怪

從奧地利出發、多哈轉機的鄧先生表示，昨午3時抵港並到亞博提交深喉唾液樣本，一小時後獲准離開，毋須等檢測結果。他說職員沒詢問他來自何處，故沒申報，他認為措施執行上存漏洞；同機的區小姐表示，已在申報表申報來自英國，同樣留下唾液樣本後獲准離開，整個過程約一小時，「我覺得奇怪，以為要等結果出，豈料不用」。

張：抵港者均發樣本瓶

回收率逾九成

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，署方是以航班為單位，安排乘歐美航班抵港者到亞博採集深喉唾液樣本並等候結果；對於轉機抵港者，現階段「暫時不是所有旅客都篩選」，否認是漏洞，並稱所有抵港者均獲發樣本瓶作深喉唾液檢測，回收率逾九成。

梁子超：直航多停 應涵轉機

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，不少歐美國家直航到港航班已停飛，部分當地來港者要轉機，如署方不篩查轉機者，擔心「會走漏不少（確診）個案」，認為最理想是涵蓋轉機者。惟他說一旦涵蓋，須加快檢測樣本時間，令亞博採樣中心不會有太多抵港者逗留聚集或等候過久，避免增加交叉感染風險。

衛生署上周六發稿宣布，4月13日起所有由美國和歐洲抵港航班、無出現病徵者須在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果，呈陰性可離開作家居檢疫。

從洛杉磯乘直航班機、昨晨抵港的陳先生為新措施下第一批檢測者。他表示，落機後禁區已有工作人員量體溫和戴上手帶，及後乘接駁巴士到亞博採樣中心。他稱中心的設施及洗手間的衛生良好，其間有清潔人員消毒。

惟陳先生離開前得悉坐他旁邊座位的人對測試呈陽性，他認為和對方座位間距逾1.5米，不擔心受感染，又稱雖等了近10個小時，亦同意新措施可更有效防疫，認為應進一步擴大至涵蓋內地入境者。

明報記者

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

住44患者 瑪嘉烈負壓系統停半小時 修空調期間出事 醫局稱病毒外泄風險極低
住44患者 瑪嘉烈負壓系統停半小時 修空調期間出事 醫局稱病毒外泄風險極低
話你知：乾淨空氣單向流入 過濾抽出防播毒
話你知：乾淨空氣單向流入 過濾抽出防播毒
何栢良：1/3年輕患者無病徵
何栢良：1/3年輕患者無病徵
連續兩日單位數 專家：放假檢測減
連續兩日單位數 專家：放假檢測減
內地研究：貓較易中招 可隔籠貓傳貓
內地研究：貓較易中招 可隔籠貓傳貓
DSE勢下周開考 校長憂量體溫現爭拗
DSE勢下周開考 校長憂量體溫現爭拗
【海外港人抗疫日誌】居酒屋人煙疏落 下班撲罩變日常
【海外港人抗疫日誌】居酒屋人煙疏落 下班撲罩變日常
豬價升破豬瘟高位 肉檔：不敢加價 「價錢太貴 市民無工開當然吃凍肉」
豬價升破豬瘟高位 肉檔：不敢加價 「價錢太貴 市民無工開當然吃凍肉」
疫下市民買餸每周一次 凍肉銷量升
疫下市民買餸每周一次 凍肉銷量升
駿洋邨月內多開兩座 全邨作檢疫
駿洋邨月內多開兩座 全邨作檢疫
鄭若驊：冀6月推新冠網上仲裁
鄭若驊：冀6月推新冠網上仲裁
商戶倒閉市民退款遭收費 民主黨：雙重損失
商戶倒閉市民退款遭收費 民主黨：雙重損失
酒吧禁令下 玻璃樽回收跌半 承辦商稱抗疫資助有限 促加碼
酒吧禁令下 玻璃樽回收跌半 承辦商稱抗疫資助有限 促加碼
衛生考慮 可樂屈臣氏收起膠樽回收機
衛生考慮 可樂屈臣氏收起膠樽回收機
限聚令發62告票 食肆違規14檢控
限聚令發62告票 食肆違規14檢控
短貧戶增 光房查詢升10倍 創辦人倡放寬過渡房屋申請
短貧戶增 光房查詢升10倍 創辦人倡放寬過渡房屋申請
光房不准作檢疫 因同屋互助破例
光房不准作檢疫 因同屋互助破例
陳易希研可重用口罩 連紫外線消毒袋出售
陳易希研可重用口罩 連紫外線消毒袋出售
初企聊天機械人 「1」鍵查疫情發展 WhatsApp鍵地址 附近疫廈瞬間知
初企聊天機械人 「1」鍵查疫情發展 WhatsApp鍵地址 附近疫廈瞬間知
專欄：新經濟下的信任轉移／文：章濤
專欄：新經濟下的信任轉移／文：章濤
明日大嶼研究撥款不樂觀 龍鼓灘填海擬直上財會
明日大嶼研究撥款不樂觀 龍鼓灘填海擬直上財會
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】同之鋒辯論聲疊聲 民記落選區議員鬧林太好差 謝偉俊．毓民．陶傑做評判
【Emily】同之鋒辯論聲疊聲 民記落選區議員鬧林太好差 謝偉俊．毓民．陶傑做評判
【Emily】創黨成員陳莊勤 退出民主黨
【Emily】創黨成員陳莊勤 退出民主黨
【Emily】教局短片鼓勵學生屋企練體能
【Emily】教局短片鼓勵學生屋企練體能
【Emily】支援失業者 愛增值計劃接受報名
【Emily】支援失業者 愛增值計劃接受報名
【Emily】向羅致光發炮 「嗰個女仔」又鬧政府
【Emily】向羅致光發炮 「嗰個女仔」又鬧政府