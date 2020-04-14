歐美轉機返港交樣本可走 被指漏洞 張竹君稱「等檢測結果」限直飛航班 專家憂走漏

「以為要等」 曾轉機者感奇怪

從奧地利出發、多哈轉機的鄧先生表示，昨午3時抵港並到亞博提交深喉唾液樣本，一小時後獲准離開，毋須等檢測結果。他說職員沒詢問他來自何處，故沒申報，他認為措施執行上存漏洞；同機的區小姐表示，已在申報表申報來自英國，同樣留下唾液樣本後獲准離開，整個過程約一小時，「我覺得奇怪，以為要等結果出，豈料不用」。

張：抵港者均發樣本瓶

回收率逾九成

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，署方是以航班為單位，安排乘歐美航班抵港者到亞博採集深喉唾液樣本並等候結果；對於轉機抵港者，現階段「暫時不是所有旅客都篩選」，否認是漏洞，並稱所有抵港者均獲發樣本瓶作深喉唾液檢測，回收率逾九成。

梁子超：直航多停 應涵轉機

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，不少歐美國家直航到港航班已停飛，部分當地來港者要轉機，如署方不篩查轉機者，擔心「會走漏不少（確診）個案」，認為最理想是涵蓋轉機者。惟他說一旦涵蓋，須加快檢測樣本時間，令亞博採樣中心不會有太多抵港者逗留聚集或等候過久，避免增加交叉感染風險。

衛生署上周六發稿宣布，4月13日起所有由美國和歐洲抵港航班、無出現病徵者須在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果，呈陰性可離開作家居檢疫。

從洛杉磯乘直航班機、昨晨抵港的陳先生為新措施下第一批檢測者。他表示，落機後禁區已有工作人員量體溫和戴上手帶，及後乘接駁巴士到亞博採樣中心。他稱中心的設施及洗手間的衛生良好，其間有清潔人員消毒。

惟陳先生離開前得悉坐他旁邊座位的人對測試呈陽性，他認為和對方座位間距逾1.5米，不擔心受感染，又稱雖等了近10個小時，亦同意新措施可更有效防疫，認為應進一步擴大至涵蓋內地入境者。

明報記者

（抗疫新階段）