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內地研究：貓較易中招 可隔籠貓傳貓

【明報專訊】本港至今有兩隻狗和一隻貓驗出對新型冠狀病毒呈陽性及弱陽性，疫情會否蔓延至寵物受關注。內地一項研究指出，在貓、狗、雪貂、豬、雞、鴨6種動物中，貓和雪貂最易受新型冠狀病毒感染，而即使將貓困在不同籠中，仍能互相感染。研究人員促監測社區內的貓，免牠們成為病毒傳播宿主。

狗風險較低 幼貓病情更嚴重

中國農業科學院哈爾濱獸醫所在學術期刊《科學》（Science）上發表研究報告，評估在貓、狗、雪貂、豬、雞和鴨感染新型冠狀病毒的可能，實驗中的豬、雞和鴨均未有感染新型冠狀病毒，狗身上的病毒複製能力較弱，但病毒能在雪貂和貓身上大量複製。

其中一項動物實驗將健康的貓獨立放在籠中，並將兩隻受感染的貓放在旁邊的籠，發現病毒能在3日內傳給健康的貓。研究認為，這反映病毒可透過呼吸道飛沫甚至空氣，在貓之間傳播。另外，有部分出生少於100日的受感染貓死亡，其呼吸道找到明顯病變，研究認為年輕的貓更易受感染，病情也更嚴重。研究亦發現，病毒可以在雪貂的上呼吸道生存8天，且不會導致雪貂出現嚴重徵狀或死亡。研究團隊認為應考慮監測社區內的貓，免牠們成為病毒傳播宿主，這有助減低人類疫情。根據統計處資料，2018年香港有24.2萬住戶有飼養貓或狗，共養18.4萬隻貓。

漁護署:無證據傳人 不應棄養

漁護署回覆，沒證據顯示寵物會向人傳播新冠病毒，如寵物健康狀况現變化應盡快求醫，在任何情况下絕不應棄養。署方稱疫情正不斷變化，會與衛生署合作，但無正面回應會否參考研究建議，因應疫情監察社區內的貓。

（抗疫新階段）

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