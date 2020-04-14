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連續兩日單位數 專家：放假檢測減

【明報專訊】本港昨新增5宗新型冠狀病毒確診，連續兩日錄得單位數增長，有專家認為近日確診數字回落，除因外地來港的人減少，亦可能因復活節假期病毒檢測數量減少。衛生防護中心沒交代最新檢測數字，但相信檢測量減少，可能與部分私家診所沒營業，提交樣本化驗的人減少有關。

張竹君：或因私家診所沒營業

對於本港確診數字回落，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》說，輸入個案有下降趨勢，主要與經機場入境的人減少有關；本地感染方面，過去3日每日僅一宗本地個案，他認為是因公眾假期期間病毒檢驗數目減少，普通科門診與急症室由平日每日1000宗減至約400宗，「如果做得較少，自然就算有本地感染，數字一定會偏低」。

消息：檢測數跌因回港減

確診比例的確亦減

衛生防護中心自3月31日後沒在網頁更新每日病毒檢測數字。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱仍需統計近日數據，但相信復活節假期間檢測量有減少，相信可能因部分私家診所沒營業，提交樣本化驗的人減少，加上外遊返港的人亦減少。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，公眾假期期間仍有12間普通科門診有收集樣本。

不過，據了解公立醫院的化驗室沒有因為假日而減少檢測，有熟悉公院檢測情况的消息人士稱，個別聯網檢測量維持每日逾200個，雖然低於上月的逾300個，但不是因為近日假期所致，而是因為整體回港人數減少。他說現時確診比例的確減少，個別日子檢驗逾200個樣本，也沒一個確診。

昨增5宗 4曾外遊

食物及衛生局長陳肇始昨在網誌表示，今年1月中至3月香港有逾9萬個新型冠狀病毒檢測，以每100萬人口推算，即有逾1.2萬個檢測，相信檢測量屬亞洲最高、並在全球前列。

本港昨累計有1010宗個案，包括一宗疑似個案，昨增5人確診，其中4人有外遊，包括一名1歲女嬰、一名「珊瑚公主」號（Coral Princess）郵輪乘客。「珊瑚公主」號早前爆疫，至少兩人在郵輪死亡，昨在港確診的72歲女子曾乘該郵輪到阿根廷及巴拉圭，4月12日返港，並沒病徵，經深喉唾液化驗後確診。昨唯一本地個案是66歲男患者，為第884宗個案（酒吧群組患者的密切接觸者）的父親。

張：未急需騰空檢疫中心

此外，當局上周六起安排部分接受檢疫者入住檢疫中心10日後，餘下4天回家繼續檢疫。張竹君說至昨日已有66人接受此安排，不過隨着近日確診個案減少，密切接觸者亦減少，騰空檢疫中心的迫切性不大，「暫時未必咁急要做」。

（抗疫新階段）

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