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何栢良：1/3年輕患者無病徵

【明報專訊】3月中起大批人回港避疫引發第二波爆發，有專家指出，當中四分之一新冠患者無病徵，20歲以下患者中，每3人就有一個沒有病徵，預期本港年輕患者每3人就有一個屬「隱形感染」，呼籲市民繼續高度戒備，外出戴口罩，並保持社交距離。

英返港無病徵嬰驗糞確診

昨日確診的1歲女嬰曾隨家人到英國，返港後亦無病徵。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，女嬰與3個月大的弟弟、父母、祖父母及外傭之前到英國，4月7日返港，因為未能向嬰兒採取深喉唾液樣本，衛生署給予樣本瓶安排留糞便樣本化驗。同行的32歲外傭4月11日確診，女嬰其餘家人正在檢疫中心，暫無病徵。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，3月起不少人從歐美回港，整體四分之一患者沒病徵；20歲以下患者，每3人有一個沒病徵，20歲或以上患者，每5個人有一個沒病徵。他說如本地有年輕人染疫，預期每3人就有一個是「隱形感染」，如復活節期間有隱形患者在社區傳播病毒，可能一周後有二代傳播時才會發現。他呼籲市民保持高度戒備，外出繼續戴口罩及保持社交距離。

對於疫情回落，應否放寬「限聚令」，何栢良認為若仍有本地傳播，同時沒客觀證據證明本地傳播中斷，均不適宜放寬措施，因為病毒有潛伏期，不少患者沒病徵。他認為如非連續14日或28日零感染，放寬相關社交疏離措施「好危險」，隨時令社區傳播死灰復燃。

（抗疫新階段）

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