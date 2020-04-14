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住44患者 瑪嘉烈負壓系統停半小時 修空調期間出事 醫局稱病毒外泄風險極低

【明報專訊】負氣壓隔離病房是抗疫重要一環，可防確診者的病毒傳出病房外。不過，正有最少44名新型冠狀病毒確診者留醫的瑪嘉烈醫院傳染病中心，昨日有冷氣系統機件故障，維修期間7個樓層的負壓和換氣一度停頓5至34分鐘，69名病人受影響。醫院管理局方面稱，知悉負壓設施停頓後，已即時通知涉事樓層醫護戴N95、禁有關樓層出入、暫停高風險程序等，因應病房本身設計和應急方案，相信病毒流出房外的機率極低。有醫生擔心負壓隔離病房的門非完全空氣密封，擔心小量病毒有可能漏出污染走廊，建議消毒附近環境。

明報記者

瑪嘉烈醫院昨晚公布，昨午2時55分，機電工程署外判維修員在傳染病大樓維修冷氣系統，其中7層病房冷氣系統及負壓抽風系統突然停頓5至34分鐘，觸及警報系統，院方即採取應變措施，其後冷氣系統及負壓抽風系統於下午3時34分恢復。

院方：員工有裝備 無病人出房

院方指出，初步調查所有樓層員工在受影響期間均採用合適保護裝備，其間隔離病房無病人離開過病房，亦沒進行高風險醫療程序，受影響樓層涉及69名病人，包括44名確診病人，其餘包括懷疑個案及其他傳染疾病患者。醫院已通知醫管局總辦事處，並要求機電署調查及盡快提交報告。

機電署：涉中央空調路由器故障

機電署表示，昨午約3時，傳染病中心的中央空調控制及監察系統一個路由器出現不正常情况，需緊急維修，其間有負壓病房受影響。搶修後約半小時內有關病房已回復正常運作，事故原因仍在調查中。據了解，有關人員評估後認為要關閉系統換路由器，否則日後會出現不可預知的負壓設施故障，更換過程歷時20多分鐘。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢接受查詢時說，維修期間中心的負壓、換氣、冷氣功能一度停運，6、8、9和10樓於3時至3時34分受影響；12、14、15樓於3時5分至3時10分受影響，院方即時通知涉事樓層醫護戴N95、禁職員出入有關樓層、暫停所有高風險程序如抽痰和插喉，亦無打開過負氣壓病房門，直至恢復運作約半小時後、即換氣約8次後才「解封」。

醫局：無確診者帶大量病毒

曾德賢說，隔離病房本身設有前室，分隔每間病房和走廊，並設兩扇門，加上上述各項應急方案，病毒流到走廊的機率「很低很低」。他續說，有關系統每隔一至兩個月就會恆常檢查一次，今次路由器突然有不正常情况，以及負壓和抽氣系統停運的原因，有待機電署調查。曾德賢又稱，檢視過有關40多名確診者情况均穩定，無人屬攜帶大量病毒的患者。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，負壓隔離病房的兩道門非完全空氣密封，病房內的病毒有可能向外漏出，污染走廊環境等。他說，如受影響樓層確診病人附近房間有非確診病人，可能要讓他們檢疫14日；若在走廊的醫護無戴N95口罩，也可能要考慮檢疫，醫院並應消毒附近環境。

梁子超認為，即使負壓設備停半小時，一般不會令隔離病房突然由負氣壓變正氣壓，相信即使有空氣泄漏亦只有很小量，對其他病人影響不大，但他說如故障期間有做霧化程序，則可能有較大風險。他建議日後做有關程序時，醫護要特別留意負壓設備是否正常運作。

中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌稱，負壓隔離病房設有雙門設施，相信負氣壓短暫停30分鐘，影響不大。

（抗疫新階段）

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