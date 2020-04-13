【Emily】停課不停唱 中學用Zoom搞歌唱比賽

令中學生活留低一啲回憶

楊同學話持續停課下，同學喺屋企除咗網上學習，無乜其他活動，而疫情遲遲未減退，學生會希望舉辦活動畀同學參與，老師就建議搞網上歌唱比賽，參加者喺屋企現場清唱。

之前無學生會舉辦過類似活動，起初籌備嗰陣，楊同學都覺得無從入手，但喺老師協助下，短短兩個禮拜就預備好所需器材同完成宣傳，舉行一場網上直播歌唱比賽。

網上比賽同現場唔同，學生會要準備直播器材，又可能有技術問題。但楊同學話唔少人都係喺中學嗰陣，第一次參加歌唱比賽，如果今年學生會唔搞比賽，中五同學到出年就忙於準備公開試，無時間參加，所以佢都好想為同學繼續舉辦。

反應熱烈 30參賽名額近滿

同學普遍對比賽反應熱烈，30個參賽名額幾乎滿晒，睇直播嘅學生高峰時超過100人。楊同學話當日比賽決定出10個決賽席位，現時希望疫情完結，等同學7月可以喺學校見面，並且有機會聽到晉身決賽嘅同學現場演唱。