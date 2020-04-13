【Emily】出帖話報警檢控外傭 女神照收千個like 不滿假日速遞店外聚集遺垃圾

周庭：希望每個人都有腦

被網民形容為「女神」嘅仇栩欣，帖文一出即刻引起討論，唔少網民鬧佢蝦外傭。南區區議員袁嘉蔚就分享咗外語宣傳單張，形容外傭人在異鄉，接收到嘅資訊或者有限，更加要將所知嘅同佢哋講，否則佢哋被檢控都未必知咩事。香港眾志周庭就出post，不點名質疑「一個鐘內有超過1000人like一位『黃絲』區議員報警要求檢控外傭嘅post」，有人留言話應該好多人都係like張相、冇睇個post，周庭就話希望每個人都有腦。

深水埗區議會主席楊彧話，屋企外傭姐姐疫情以嚟都盡量避免聚會，「佢驚中招仲多過我地（哋）」，但外傭一定要匯錢同寄嘢返鄉下，相信唔係刻意聚集，「有時『做區』，報警之前，仲有其他野（嘢）可以做」。

帖文惹議 仇栩欣：改同食環署商討

對於外界質疑，仇栩欣再出post解畫，話已連續多星期去勸喻聚集嘅人保持衛生，「換來的只是相關人士的冷漠、敷衍及應酬」，又話群聚者每個周末晚上遺下大量垃圾，佢話未來會繼續勸喻相關人士保持衛生、距離，會同食環署而唔係警方商討更好嘅處理方法，又強調自己唔會歧視外傭，話「無論外傭姐姐以及居民也是香港不可或缺的一分子」。