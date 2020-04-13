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港聞
2020年4月13日星期一
港聞二
摩星嶺前平房區擬建公營屋 再現10碑石 團體：鼠疫墳場遺物
擬供2340伙未動工 房署：設計階段
傷健領跑員墮岸亡 團體擬設基金繼遺志
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【明報專訊】（請看附圖）
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