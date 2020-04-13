新工會登記升百倍 首季1578宗 羅致光：人力增12倍 難處理海量申請

羅致光昨發表網誌，他稱今年首3個月已收到1578宗新工會登記申請，當中1月至3月分別有278宗、322宗及978宗，羅致光稱，申請登記數量相較2018年增近100倍，較去年增約10倍。他表示，職工會登記局在去年11月至今年3月，已完成100宗新登記申請，但仍正處理1607宗申請。

料4月僅能處理60宗

羅致光稱過往每年只需處理10至30宗新工會申請，難應付「海嘯式」申請數目，「如以過往的人手與速度處理，便可能要50年才能完成處理今年首3個月的新申請」。他表示已安排12名額外人手，「粗略估算已增加12倍的人力處理新職工會的登記申請及相關工作」，但在有限時間及人力資源下，要處理海量申請難度極大，料4月只能處理約60宗申請，「其餘1500多宗將於5月後陸續處理」。

網站平台「七起」主張「簡易組齊7人開工會」，於2月底成立，有份構建平台的Red（化名）向本報透露，至今平台共有136個工會已提交申請，涵蓋文員、金融、外賣等行業，但至今仍未有工會成功刊憲。

職工盟批歎慢板：

阻民主派選委會搶灘

對於新工會登記進度緩慢，職工盟吳敏兒質疑政府刻意「歎慢板」、拖延工會在5月2日選民登記前完成，冀令民主派明年未能挑戰選委會選舉，強調應增人手處理。吳指政府在登記過程只會見籌委一次，其餘經電郵、傳單或電話聯絡，即使在家工作亦應可處理，過往亦可1個月內完成。

工聯會質疑變質「為選票」

冀政府求證「是否真搞工會」

工聯會理事長黃國指出，現時成立工會已「變質」，首3個月已有逾千宗工會申請是「極不正常」，「是否真的搞工會？還是為了選票？」他冀政府做好求證。

明報記者

（反修例風暴）