生態研究 貝澳水口重要性高 發展局：建大嶼山生能庫

貝澳評「極高」 錄逾500種動植物

根據顧問研究，貝澳、水口及大澳的整體生態重要性分別評為「高」、「極高」及「中等至高」。生態顧問Philip稱，貝澳擁有多種具生態價值的生境，如濕地、河溪、樹林等，調查期間共錄得逾500種動植物，包括較罕見物種如金裳鳳蝶、長趾蛙等。他續稱，貝澳亦擁有本港少數大面積的低地淡水濕地，為野生動物提供棲息和覓食地，特別是倚賴濕地的鳥類和兩棲類，亦孕育一些稀有水生植物，如水蕨；貝澳河亦具重要生態價值，與濕地緊密相連，發揮各種生態功能。

水口則擁有高生態價值的沙坪、濕地、樹林及河溪等，調查期間錄得逾560種動植物，包括稀有或瀕危物種，如盧氏小樹蛙、素雅灰蝶等。水口亦保存完整的、從陸地過渡到海洋的天然生境，是本港極少見到；水口的沙坪也是瀕危中國鱟重要的繁殖及育苗場。大澳則錄得逾400種動植物，其紅樹林、沼澤、蘆葦牀等生境構成重要生態系統。

黃偉綸稱，顧問正評估該3地區生態系統所承受的干擾，並會提出建議，考慮中的保育措施包括復修逐漸衰落的濕地、移除外來植物品種等。他又稱，除貝澳、水口、大澳外，政府會分批在其他鄰近地區展開生態調查，並繼續推行保育工作。