傷健領跑員墮岸亡 團體擬設基金繼遺志

生前盼與殘疾人越野賽 走畢百里

香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮證實，墮崖離世的方婉婷（Pat）為領跑員及由殘疾人士組成「猛龍越野隊」發起人，對她離世感到難過，願其家人節哀。他約莫於2年前、在朋友介紹下認識Pat，她熱愛跑步和行山，其後為機構成立猛龍越野隊，帶領視障及聽障人士行山、參加越野賽。莫表示，訓練視障人士行山非易事，過去一直難找相關義工，直至遇上Pat 後，她有如「幕後英雄」為機構付出，不時介紹山友到來幫忙，又協助規劃行山路線，「她好熱心、有信念、有社會承擔，都好細心」。莫另說，Pat 生前在學習手語，準備升讀中級課程；她曾提及希望有日可與殘疾人士參加越野賽、一同走畢100公里。莫說，為了承繼Pat的理念，正計劃成立「方婉婷毅行基金」，繼續鼓勵殘疾人士參加越野活動，「想用行動悼念呢位戰友」。

另外，本報接觸到當日目擊意外經過的攀山人士Halu。他指出，意外地點為西貢花山、瀑布岩一帶，距離萬宜水庫東壩約1.5公里。Halu稱，當日相距約100米，見到事主與女友人身穿越野鞋及手套沿海岸線「緄邊」行，突聞石頭滾下聲音，發現事主從高處墮下，其友人坐在石邊情緒激動嚎叫。Halu續稱，由於事發地點無法接收信號，遂跑約20分鐘至東壩報警。Halu直言，目擊意外後留有「陰影」，「唔知到幾時先敢攀番山」。

專家：緄邊高危 花山石碎不宜攀

攀山專家鍾建民指出，「緄邊」為沿着海岸線、攀過岩壁到目的地的行山活動，屬高危活動，失足時易被浪捲走，頭部亦易撞到石頭，而涉事地點花山一帶石頭細碎、易鬆，鍾認為該處不適合攀爬，提醒行山人士如要「緄邊」而行，應加倍小心。