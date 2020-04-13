摩星嶺前平房區擬建公營屋 再現10碑石 團體：鼠疫墳場遺物

明報記者 黃俊鋒

政府正計劃在堅尼地城摩星嶺前平房區一帶發展公營房屋。民間團體「香港探古」近年曾在摩星嶺前平房區附近一帶，發現多塊懷疑是鼠疫墳場的舊碑石。香港探古創辦人、建築師黃洪銓稱，近月再在該處一帶發現約8至10塊舊碑石，這批碑石格式相同，刻有逝者姓名、編號；亦同樣刻上「光緒廿四」（1898年）及月份，相信是死者逝世時的年份及月份。

刻日期編號 符鼠疫文獻

黃洪銓指出，其中數塊碑石均刻上「又三月刀五」、「又三月刀七」的字樣，經考究後「又三月」代表1898年的閏三月，而「刀五」、「刀七」則分別指初五、初七。他說，按這批碑石的編號排列，顯示當年兩日內有70多人因鼠疫逝世，符合鼠疫文獻記載，可反映當年疫情嚴重程度，「每日已有30多人死亡，有些更被棄屍街頭、浮屍海面等」。

城西關注組成員張朝敦表示，根據1894年文獻，當年葬於堅尼地城鼠疫墳場的死者，墓碑都刻上號碼及名字，港英政府並於1897年於憲報列明鼠疫墳場範圍。他說當年鼠疫爆發初期，社會未充分了解傳播途徑，擔心病毒具高傳染性，因此當年埋葬於此的死者全是感染鼠疫而亡，以作隔離，其他死因死者不會安葬該處；至1904年政府改變政策，因鼠疫而亡的死者毋須再葬於指定鼠疫墳場。

中西區（堅摩）區議員黃健菁稱，鼠疫爆發是本港歷史重要一環，改變本港衛生政策及醫療發展，認為有需要保留墳場的碑石遺蹟鑑古知今，建議政府於原址一帶設紀念花園保育。她稱，區議會已設立工作小組跟進，認為中西區有豐富歷史，除中、上環外，堅尼地城區內亦可串連東華痘局拱形牌坊、鼠疫墳場等遺蹟，記錄本港昔日的「抗疫」歷史。

土拓署：顧問評估未能確認

土拓署回覆稱，經顧問評估並諮詢有關部門後，迄今仍未能確立有關碑石與鼠疫墳場之間的直接關聯，因此未訂定處理有關碑石的安排。古物古蹟辦事處稱，現並沒有相關碑石的文物價值研究計劃，亦沒收到相關部門提交有關碑石的保育方案。

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