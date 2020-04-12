「十八區開花」示威被捕 兩學生昨提堂獲保釋

16歲學生藏5把雕刻刀 被控意圖損壞財產

觀塘案件被告為學生梁曉嵐（16歲），控罪指稱他去年10月13日在觀塘道近同仁街交界的公眾地方擁有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置，並於同地保管5把雕刻刀，意圖摧毁或損壞某人的財產；另於觀塘荷蘭宿舍外未能向警員麥季東出示身分證明文件供查閱，並提供虛假資料企圖誤導該警員，即聲稱一部手機不屬於他。主任裁判官錢禮押後案件，待辯方索取文件及向被告提供法律意見，被告保釋期間須每周到警署報到兩次，下次提訊將轉至觀塘法院。

另一被告為學生翟景軒（16歲），控罪指他同日在大埔超級城B區1樓管有4袋膠索帶，意圖將其作非法用途使用。控方要求押後案件待錄取證人口供，獲裁判官香淑嫻批准，被告保釋，下次提訊將轉至粉嶺法院。

【案件編號：ESCC546、564/2020】

（反修例風暴）