「十八區開花」示威被捕 兩學生昨提堂獲保釋

【明報專訊】有網民在去年10月發起「十八區開花」示威，多區現警民衝突，觀塘一16歲中學生涉藏有雷射筆及雕刻刀被捕，被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毁或損壞財產等罪；大埔一16歲中學生涉藏有索帶被捕，被控一項管有工具意圖作非法用途罪。兩人昨在東區法院提堂，暫毋須答辯，兩案押後至6月5日再訊，各被告分別准以現金3000及1000元保釋。
16歲學生藏5把雕刻刀 被控意圖損壞財產
觀塘案件被告為學生梁曉嵐（16歲），控罪指稱他去年10月13日在觀塘道近同仁街交界的公眾地方擁有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置，並於同地保管5把雕刻刀，意圖摧毁或損壞某人的財產；另於觀塘荷蘭宿舍外未能向警員麥季東出示身分證明文件供查閱，並提供虛假資料企圖誤導該警員，即聲稱一部手機不屬於他。主任裁判官錢禮押後案件，待辯方索取文件及向被告提供法律意見，被告保釋期間須每周到警署報到兩次，下次提訊將轉至觀塘法院。
另一被告為學生翟景軒（16歲），控罪指他同日在大埔超級城B區1樓管有4袋膠索帶，意圖將其作非法用途使用。控方要求押後案件待錄取證人口供，獲裁判官香淑嫻批准，被告保釋，下次提訊將轉至粉嶺法院。
【案件編號：ESCC546、564/2020】