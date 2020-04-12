區結成：若警深思熟慮執法 助社會平穩度疫潮

區結成：疫下港氣氛重整是復和契機

另外，港台前日報道，一名市民去年10月被警方截停搜身，有女警要求她脫去連身裙搜身。事主陳小姐投訴警方，並引用《私隱條例》申請索取警方當晚拍攝的片段，但有警員一度口頭回覆她，因要遮蓋其他人的個人資料，要收取購買軟件費用及警員工資，涉款約5萬至10萬元。其後警方書面回覆，以片段涉及刑事調查為由，拒絕陳的申請。

警稱有權收事主要求而衍生費用

警方回覆稱，今年1月上旬接獲一名事主要求索取去年10月被警方截查時的有關資料和電子紀錄，事主曾要求警方將電子紀錄中其他人的資料刪除。警方有權向事主徵收為依從查閱資料要求而衍生的費用；因此，負責人員在回應事主電話查詢時，曾提及可能涉及的相關費用，但人員清楚表明須進一步了解才能確認金額，其間從未向事主收取任何費用。

警方稱，4月3日收到事主來函，再次要求警方提供相關電子紀錄。警方已去信回覆事主，並正根據《個人資料（私隱）條例》覆檢其要求，完成後會通知事主有關結果。投訴警察課不評論個別案件的調查工作。

（反修例風暴）