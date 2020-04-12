裝修工鋸傷手腳 負傷求救留血路

現場為慈雲山慈華里10號，受傷裝修工人姓陳，50歲。與傷者相識逾10年、附近鐵閘公司東主程先生說，行內人稱呼傷者「阿陳」，陳在蒲蕙里3號經營裝修公司，家住慈雲山。

左腳傷口深至見骨

事發昨早11時許，陳在大廈5樓一個單位做裝修工程，用輕型電鋸鋸木條，其間意外鋸傷左手及左腳，事後他負傷走到地面報警及通知妻子。程先生續說，其妻子到場後，陳疑失血過多開始昏迷，兩人扶起他等待救援，約10分鐘後救護車到場，當時可見陳的左腳近腳眼傷口深至見骨。

曾昏迷送院後清醒 情况嚴重

另有目擊者稱，陳用毛巾掩蓋左手傷口、傷口不大，惟左腳嚴重受傷，救護員到場將工人送往伊利沙伯醫院救治，他其後回復清醒，至昨晚情况嚴重。現場大廈外路面遺下大灘血漬、一隻相信是傷者遺下的鞋及一條染血毛巾，大廈不同樓層的梯間留有多雙血鞋印。

涉事單位內有一灘血漬、木條及一把電鋸，電鋸上的刀片有鋸齒。警方經調查後相信無可疑，案件列有人意外受傷。

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