區選「倖存」 曾報名民建聯「超區」初選 顏汶羽：不是夠「藍」才能贏議席

亦不認為民建聯要走「藍」路線

民建聯主席李慧琼早前稱，該黨會繼續爭取超區派兩張名單參選，但近日盛傳該黨有意派一張名單參選爭取兩席，冀集中票源。顏汶羽回應稱，超區佈陣是整個建制派的事，「唔係民建聯自己話就得」。社會撕裂下，被問到選舉走「深藍」是否較為穩妥，他堅持不用顏色來標籤自己，稱在比例代表制下，參選者未必需很多票便能取得議席，他不認為要夠「藍」才能贏，亦不認為「藍」是民建聯要走的路線，因該黨是跨階層、服務全港的政黨。

做KOL 望網上戰場「追番」泛民

反修例風波後，不少建制派銳意成為KOL、YouTuber，不時拍短片論政，或將工作剪輯成短片等。顏汶羽近日推出YouTube頻道，訂閱者約400人，不算標青。他說，該黨以往着重落區，同意要在網上戰場「追番」泛民，故近年黨內成立網絡辦公室；而近日成立YouTube頻道，顏汶羽說是因疫情令他難以落區接觸市民，故嘗試在網上發表政見。

不過，翻看其短片，很多矛頭針對民主派，如首條短片便形容公民黨為「攬炒派」。被問到是否要做「深藍」建制派KOL才有市場？他強調自己對事不對人，政府也會罵，但有市民聽到公民黨「攬炒式」言論感驚恐，他想「敲響警號」。

展開網上宣傳究竟能否開拓新的支持者，顏汶羽說沒有多想，強調Like數、訂閱者多少，與票數沒有必然關係，訂閱者可能只想留意他，不一定支持他。

明報記者 何宛兒