長跑健將大埔公路遭撞斃 私家車衝前80米始停 司機涉危駕被捕

現場為大埔公路沙田嶺段近九龍水塘。現場消息稱，前晚近10時，事主在該處一個公眾停車場外，在行人過路處橫過馬路，其間遭一輛往九龍方向的黑色福士私家車撞倒，飛彈10米外，現場遺下大量血漬。事主身體多處嚴重受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院搶救，延至昨日凌晨不治。

行人過路處捱撞 現場無交通燈

事發路段沒有交通燈，行人過路處只有安全島，該處車速限制為每小時70公里。現場消息稱，事發時私家車車速頗快，撞倒事主後繼續駛前約80米始停下，車頭、車頂及擋風玻璃嚴重損毁，27歲姓段男司機沒有受傷，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，事後被帶署扣查；車上22歲姓石女乘客受輕傷，送院治理。警方西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件，呼籲目擊者致電3661 9000或3661 9058與調查人員聯絡。

科大畢業 任職工程師

26歲死者吳國興，事發時身穿跑步服裝，現場遺下他的跑鞋及運動手表。據悉，吳為香港科技大學工程學院畢業生，曾參與科大長跑隊及划艇隊，生前任職工程師，其個人facebook有大量長跑、划艇及跑山的相片。他生前曾參與多項本地長跑賽事，其中於2015年大埔10公里賽以38分47秒完成。除長跑外，吳國興亦為本地三項鐵人體育會屬下「澳體會」的成員，曾與本地知名三鐵選手呂劍倫組隊參加半馬賽事奪冠。呂劍倫昨午在facebook貼出他和吳的合照，留言稱：「你的善良永遠留在我的心中。#rip #life」

呂劍倫回覆本報查詢時確認吳的死訊，形容對方「盡責、善良、好好仔」。呂說吳熱愛運動，過去曾涉足三鐵、划艇等運動，近年專攻越野跑及路跑，其10公里賽個人最佳成績約35分鐘。呂稱大埔公路並非該跑會的恆常練習路線，未能確認吳出事時是否正在練跑。

本報昨曾到吳國興位於大埔大元邨的寓所了解，其母悲慟不已，稱兒子平日下班後會乘東鐵線到大埔墟站，再跑約1.7公里路程回家，不清楚事發經過。

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