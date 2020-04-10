【Emily】陳振彬獲提名港鐵獨董 有望年袋36萬

陳振彬喺上年區議會選舉中落敗，疫情下建制派成立「全港社區抗疫連線」，陳振彬出任總召集人。陳振彬商人出身，本身係寶的集團創辦人及主席，亦係李寧（2331）、榮豐聯合（3683）、迅捷環球（0540）及旭日企業（0393）獨董。

議案待股東會表決

根據港鐵股東通函，公司建議委任62歲嘅陳振彬做獨立非執行董事，為期3年，任期由今年5月20日至2023年5月19日，每年董事酬金36萬元，議案將交付當日股東會表決。獨董責任主要係監察公司及出席董事會會議，根據港交所要求，上市公司每年至少要舉行4次董事會會議，不過港鐵董事會特多，2019年舉行咗18次董事會會議。

曾德成做故宮文化館董事

另外，西九文化區管理局噚日宣布，委任民政事務局前局長曾德成，擔任「香港故宮文化博物館董事局」成員，任期至明年3月底；並再委任終審法院非常任香港法官鄧楨續任至明年底。曾德成自從離開官場後罕有現身公開場合或擔任公職，唔知今次有咩令佢肯出山呢？