【Emily】葉劉立會人工減一成 田二少減薪三成至疫情結束

立法會議員現時月薪約10萬元。葉太話，立法會議員都係公職人員，應該共同表達與市民共渡時艱；被問到領導班子減薪係咪減得太遲，佢同意如果早啲、主動啲更好，但政府有很多考慮。

實政圓桌田北辰亦承諾捐出薪酬資助基層上網，佢話會減三成人工至疫情完結，估計疫情大約仲要維持4個月，「4個月嘅三成，就等於12個月嘅一成（人工）」。

民建聯「積極考慮」 叫泛民共渡時艱

其他政黨方面，民建聯梁志祥噚日話該黨「積極考慮」，如果減唔到，亦會考慮捐出部分人工支持抗疫工作。民建聯噚日亦喺facebook出post，話該黨議員3月份已率先捐咗300萬支援失業家庭，表明「我們期待泛民立法會議員與市民共渡時艱」。

AY：唔會將錢畀番庫房 捐黃圈

公民黨黨魁楊岳橋（AY）就話，如果大家覺得有需要，佢哋都會用捐嘅方法，目標係幫助黃色經濟圈，但強調唔會減薪，唔會將錢「畀番庫房、畀警察打人」。民主黨胡志偉日前亦話資源會用於支援抗爭者。