稱憂國安 美禁Google光纜連通香港 專家：影響Gmail、Android速度 憂電訊商跟隨

海底纜連接洛杉磯及台灣

《華爾街日報》報道，美國司法部當地時間周三宣布，准許Alphabet旗下Google啟動連接洛杉磯及台灣的高速互聯網海底光纜，但不能與香港連通，因許可美國和中國直接連通光纜存重大風險，「可能嚴重危害美國國家安全和執法利益」，決定獲美國國土安全部和國防部支持。

本港無線科技商會執行委員李勁華認為，若該光纜不連接香港，不代表本地互聯網不能連接到美國伺服器，但有可能令本地連接Google的產品，包括電郵（Gmail）、雲端硬碟（Google Drive）、手機或平板電腦使用的Android系統等變得較慢，不排除美國或其他地區的網路服務供應商日後處理連接香港項目時，會參考美國司法部裁決暫緩甚或擱置。

該海底光纜由Google、facebook和Pacific Light Data Communication（PLDC）共同投建。《華爾街日報》去年報道，北京民營企業「鵬博士電信集團」2017年底收購了PLDC大部分股份。

Google和facebook今年2月向美國聯邦通信委員會（FCC）請求批准啟動海纜連接到台灣和菲律賓，放棄連接香港的原定規劃。資訊科技界立法會議員莫乃光表示，早於3、4月前已向商務及經濟發展局查詢事件，質疑局方有否向美國爭取或游說把光纜連接到本港。

商經局稱正了解 「樂意回應關注」

商經局表示正與有關公司了解，港府隨時樂意回應有關監管機構的關注，以釋除他們的疑慮，又說目前共有9個新的對外海底通訊光纜正籌劃或建設中，當中5個和美國公司或機構合作。

Google發言人昨接受查詢表示，樂見FCC批准啟用連接美國與台灣光纜系統，會繼續亞太地區其他海底光纜許可申請工作。

明報記者