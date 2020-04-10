「18區開花」示威7人提堂 涉非法集結藏武獲保釋

一為地政職員 涉攜雷射裝置

在牛頭角被捕的6名被告依次為學生陳松琛（20歲）、無報稱職業林恩鈴（25歲）、學生賴心諾（17歲）、學生吳欣庭（21歲）、學生何俏朗（20歲）及地政總署丈量員雷启添（33歲）。

控罪指稱，首5名被告當日下午在港鐵牛頭角站外參與非法集結；陳、賴及林另被控管有適合用作非法用途的工具，即索帶、士巴拿、螺絲批及打火機油等；林亦被控管有一罐黑色噴漆，意圖用以損壞他人財產。雷被控在公眾地方管有攻擊性武器，即管有一個能發出雷射光束的裝置。案件押後6月29日再訊。

24歲女文員涉藏鐵鉗剪刀

女文員趙靖瑤（24歲）則涉於當日在黃大仙鑽石山港鐵站公共運輸交匯處外，被警截停搜出兩把鐵鉗及4把剪刀，在西九龍裁判法院被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。案件押後6月18日再訊。

另外，音樂導師邵逸文（27歲）及護士余竣琛（31歲），被指於10月12日在柴灣康翠臺包圍容許警方內進的保安，其間分別推撞警長、阻撓拘捕，昨亦在東區裁判法院提堂。邵被控一項襲警罪，余被控一項阻差辦公罪，暫毋須答辯，獲准保釋至5月21日，待辯方索取文件及法律意見。

【案件編號：ESCC532&538、WKCC794/20】

（反修例風暴）