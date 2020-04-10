「七警案」 稱「公眾有判斷」 李家超鄧炳強未向曾健超道歉

【明報專訊】「七警案」中5名警員終極敗訴，維持定罪。保安局長李家超及警務處長鄧炳強昨於立法會被問到會否向被毆社工曾健超道歉，二人均無道歉，稱「公眾會有判斷」。另外，反修例運動發生連串警方行動爭議，鄧炳強稱最新遭訓斥警員的個案有22宗，較3月公布時多一宗；其中4宗有關警員須接受紀律覆檢，數字與3月時相同。
李家超與各個紀律部隊首長昨出席立法會特別財委會會議，會後見記者時被問及「七警案」。李家超稱「非常尊重」法庭裁決。鄧炳強表示，會根據公務員守則和警隊條例跟進後續工作。
反修例示威多一警被訓斥
被問警方會否向曾健超道歉，李家超說：「我相信社會對這件事會自己作出判斷。」他其後接連被追問時則稱，「我相信我已回答問題」。傳媒第四度問警方會否道歉時，鄧炳強則說：「局長頭先講咗，公眾會有個判斷喺度！」
鄧亦稱，就反修例期間針對警員的投訴，警方已就22宗個案訓斥有關警員，較3月時增一宗。他說22宗個案當中，有4宗須紀律覆檢；數字與3月時一樣。
尹兆堅問縱容警隊支持者打人
鄧稱「心理偏睇」沒正面答
李家超及鄧炳強昨在特別財委會會議上與議員舌劍唇槍，對答火花四濺。民主派議員針對警方在反修例運動期間的行動，鄧炳強稱警方「不偏不倚執法」（見表）。
民主黨尹兆堅問警方是否縱容支持警隊的人襲擊議員和記者，為何有圖片和影片證明，有關人等亦沒被捕。鄧炳強語帶激動反駁尹兆堅「心理偏睇」，沒看到馬鞍山有市民被火燒，有人被擲磚，並無回答尹兆堅的問題。
鄧亦說，就7月21日元朗事件，警方已拘捕37名白衣人，控告7人，另亦有黑衣人用水喉射人，警方亦調查中，暫未有人被捕。
陳志全批偏袒福建幫 張華峰斥省份歧視
多名議員亦關注去年8月11日福建人涉嫌在北角襲擊港台記者，人民力量陳志全質疑，有片段證明港台記者被打，警方卻稱已結案，沒拘捕任何人。他認為警方偏袒福建幫，反問「是否港台記者抵打」。經民聯張華峰提出規程問題，稱陳「開口埋口話『福建人』打人，認為有省份歧視」。財委會主席陳健波稱陳確實不應這樣說，其後李家超稱，任何案件會根據證據處理；鄧炳強回應稱，每宗案件都會「一絲不苟，深入調查」。
另外，民建聯葛珮帆表示擔心「本土恐怖主義」冒起。李家超說，警方曾搜獲10公斤炸藥，稱如果爆炸，樓宇會倒塌。他斥責很多人對此「視而不見、故意不提」，「美化暴力行為」。