「七警案」 稱「公眾有判斷」 李家超鄧炳強未向曾健超道歉

李家超與各個紀律部隊首長昨出席立法會特別財委會會議，會後見記者時被問及「七警案」。李家超稱「非常尊重」法庭裁決。鄧炳強表示，會根據公務員守則和警隊條例跟進後續工作。

反修例示威多一警被訓斥

被問警方會否向曾健超道歉，李家超說：「我相信社會對這件事會自己作出判斷。」他其後接連被追問時則稱，「我相信我已回答問題」。傳媒第四度問警方會否道歉時，鄧炳強則說：「局長頭先講咗，公眾會有個判斷喺度！」

鄧亦稱，就反修例期間針對警員的投訴，警方已就22宗個案訓斥有關警員，較3月時增一宗。他說22宗個案當中，有4宗須紀律覆檢；數字與3月時一樣。

尹兆堅問縱容警隊支持者打人

鄧稱「心理偏睇」沒正面答

李家超及鄧炳強昨在特別財委會會議上與議員舌劍唇槍，對答火花四濺。民主派議員針對警方在反修例運動期間的行動，鄧炳強稱警方「不偏不倚執法」（見表）。

民主黨尹兆堅問警方是否縱容支持警隊的人襲擊議員和記者，為何有圖片和影片證明，有關人等亦沒被捕。鄧炳強語帶激動反駁尹兆堅「心理偏睇」，沒看到馬鞍山有市民被火燒，有人被擲磚，並無回答尹兆堅的問題。

鄧亦說，就7月21日元朗事件，警方已拘捕37名白衣人，控告7人，另亦有黑衣人用水喉射人，警方亦調查中，暫未有人被捕。

陳志全批偏袒福建幫 張華峰斥省份歧視

多名議員亦關注去年8月11日福建人涉嫌在北角襲擊港台記者，人民力量陳志全質疑，有片段證明港台記者被打，警方卻稱已結案，沒拘捕任何人。他認為警方偏袒福建幫，反問「是否港台記者抵打」。經民聯張華峰提出規程問題，稱陳「開口埋口話『福建人』打人，認為有省份歧視」。財委會主席陳健波稱陳確實不應這樣說，其後李家超稱，任何案件會根據證據處理；鄧炳強回應稱，每宗案件都會「一絲不苟，深入調查」。

另外，民建聯葛珮帆表示擔心「本土恐怖主義」冒起。李家超說，警方曾搜獲10公斤炸藥，稱如果爆炸，樓宇會倒塌。他斥責很多人對此「視而不見、故意不提」，「美化暴力行為」。

明報記者

（反修例風暴）