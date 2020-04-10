3公營機構響應政府 高層減薪 旅發局市建局機管局渡時艱

另外，港鐵表示所有員工包括經理級或以上的年度薪酬檢討，會於每年年中進行。

機管局市建局管理層減薪 1年10%

機管局昨宣布，行政總裁林天福及6名執行總監，由今年4月起自願減薪20%，為期6個月，但不包括機管局主席蘇澤光。機管局稱蘇澤光自上任以來，袍金已全數捐贈予為機管局員工子女設立的獎學金。機管局表示，受疫情影響，航空交通量暴跌，機管局面對收益嚴重不足，機管局正積極應付現金流問題，故此管理層主動提出減薪，願與機場同業共渡時艱。根據機管局2018/19年度年報，林天福年薪650萬元，若加上退休福利及優秀表現酬金，總額為1056.2萬元。

市建局昨宣布，主席周松崗、行政總監韋志成、兩名執行董事呂守信及馬昭智，今年4月起自願減袍金或薪金10%，為期1年。按市建局年報，周松崗袍金為10萬元，韋志成2019年年薪527.2萬元。

旅發局管理層棄浮薪凍薪

旅發局表示，面對疫情影響，包括總幹事程鼎一、副總幹事葉貞德與總經理職級的管理層，主動放棄今年6月獲發的上年度浮薪，相等於基本年薪8%至10%，本年度亦會凍薪。程鼎一去年11月接替劉鎮漢出任總幹事，參考旅發局上年度年報，劉鎮漢擔任總幹事時的基本年薪約483萬元，但程鼎一上任未滿一年，加上浮薪按6個旅遊表現指標計算，旅發局昨未能計算出涉及的浮薪金額。

貿發局回應查詢稱，深明本港企業現正面臨挑戰，總裁方舜文於兩周前的理事會提出管理層在本財政年度凍薪，與香港共渡難關，獲理事會通過。

（抗疫新階段）