港聞

港聞一

3公營機構響應政府 高層減薪 旅發局市建局機管局渡時艱

【明報專訊】特首林鄭月娥、各司局長及行政會議成員前日宣布未來一年減薪，多間公營機構響應，機管局、市建局及旅發局等高層均減薪或放棄浮薪，與市民共渡時艱。本報昨晚曾向金管局、積金局及科技園等機構查詢，了解其管理層會否考慮減薪，至截稿前未有回覆。其中金管局上周五已公布包括總裁余偉文在內多名高層自願凍薪。明報記者

另外，港鐵表示所有員工包括經理級或以上的年度薪酬檢討，會於每年年中進行。

機管局市建局管理層減薪 1年10%

機管局昨宣布，行政總裁林天福及6名執行總監，由今年4月起自願減薪20%，為期6個月，但不包括機管局主席蘇澤光。機管局稱蘇澤光自上任以來，袍金已全數捐贈予為機管局員工子女設立的獎學金。機管局表示，受疫情影響，航空交通量暴跌，機管局面對收益嚴重不足，機管局正積極應付現金流問題，故此管理層主動提出減薪，願與機場同業共渡時艱。根據機管局2018/19年度年報，林天福年薪650萬元，若加上退休福利及優秀表現酬金，總額為1056.2萬元。

市建局昨宣布，主席周松崗、行政總監韋志成、兩名執行董事呂守信及馬昭智，今年4月起自願減袍金或薪金10%，為期1年。按市建局年報，周松崗袍金為10萬元，韋志成2019年年薪527.2萬元。

旅發局管理層棄浮薪凍薪

旅發局表示，面對疫情影響，包括總幹事程鼎一、副總幹事葉貞德與總經理職級的管理層，主動放棄今年6月獲發的上年度浮薪，相等於基本年薪8%至10%，本年度亦會凍薪。程鼎一去年11月接替劉鎮漢出任總幹事，參考旅發局上年度年報，劉鎮漢擔任總幹事時的基本年薪約483萬元，但程鼎一上任未滿一年，加上浮薪按6個旅遊表現指標計算，旅發局昨未能計算出涉及的浮薪金額。

貿發局回應查詢稱，深明本港企業現正面臨挑戰，總裁方舜文於兩周前的理事會提出管理層在本財政年度凍薪，與香港共渡難關，獲理事會通過。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

補貼出糧 未阻僱主領資助後減薪 羅致光否認漏洞 議員促加入不減薪承諾
補貼出糧 未阻僱主領資助後減薪 羅致光否認漏洞 議員促加入不減薪承諾
太古歡迎 港鐵不申請 屈臣氏稱研究
太古歡迎 港鐵不申請 屈臣氏稱研究
稱疫下客量大減 4來往黃埔綠巴線停辦
稱疫下客量大減 4來往黃埔綠巴線停辦
新確診3周新低 許樹昌：次波高峰暫過 教局稱文憑試目標4‧24開考 拒定死線
新確診3周新低 許樹昌：次波高峰暫過 教局稱文憑試目標4‧24開考 拒定死線
范鴻齡：可行下逐步恢復非緊急服務
范鴻齡：可行下逐步恢復非緊急服務
上水診所清潔工兼三職 PHD必勝客關分店
上水診所清潔工兼三職 PHD必勝客關分店
46歲確診警長危殆 肺衰竭插喉入ICU
46歲確診警長危殆 肺衰竭插喉入ICU
光大新鴻基IT員工 未知源頭確診
光大新鴻基IT員工 未知源頭確診
港大研究：內地過早放寬防疫 或再爆發
港大研究：內地過早放寬防疫 或再爆發
一筆過次輪資助補貼半薪 食肆二選一 按面積最多220萬元 業界：盡快發放最重要
一筆過次輪資助補貼半薪 食肆二選一 按面積最多220萬元 業界：盡快發放最重要
美容院人流旺 職員：客人趕做最後facial
美容院人流旺 職員：客人趕做最後facial
補習社獲次輪資助4萬 聯會批侮辱：租都交不到
補習社獲次輪資助4萬 聯會批侮辱：租都交不到
黑幫慶生違限聚令 64人收告票 最大宗票控 酒吧負責人同涉違例下周提堂
黑幫慶生違限聚令 64人收告票 最大宗票控 酒吧負責人同涉違例下周提堂
【疫境時刻】運署續牌卡頓 好爸爸被迫揸大膽車
【疫境時刻】運署續牌卡頓 好爸爸被迫揸大膽車
外賣大增 港每周料耗逾億膠餐具
外賣大增 港每周料耗逾億膠餐具
再一連鎖食肆 恢復晚市堂食
再一連鎖食肆 恢復晚市堂食
首輪抗疫基金 零售界7.9萬申請
首輪抗疫基金 零售界7.9萬申請
萬宜東壩6小時兩意外 行山女子攀崖墮50米亡
萬宜東壩6小時兩意外 行山女子攀崖墮50米亡
「七警案」 稱「公眾有判斷」 李家超鄧炳強未向曾健超道歉
「七警案」 稱「公眾有判斷」 李家超鄧炳強未向曾健超道歉
「18區開花」示威7人提堂 涉非法集結藏武獲保釋
「18區開花」示威7人提堂 涉非法集結藏武獲保釋
集會攜鎅刀雨傘 16歲生獲撤控
集會攜鎅刀雨傘 16歲生獲撤控
稱憂國安 美禁Google光纜連通香港 專家：影響Gmail、Android速度 憂電訊商跟隨
稱憂國安 美禁Google光纜連通香港 專家：影響Gmail、Android速度 憂電訊商跟隨
1分鐘劫60萬金飾 警拘6南亞人 兩為中學生
1分鐘劫60萬金飾 警拘6南亞人 兩為中學生
警察遊樂會接白色粉末信 4日3宗
警察遊樂會接白色粉末信 4日3宗
涉偷信用卡買手機 PTU被捕
涉偷信用卡買手機 PTU被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉立會人工減一成 田二少減薪三成至疫情結束
【Emily】葉劉立會人工減一成 田二少減薪三成至疫情結束
【Emily】邱騰華搶特首閘 羅致光「喝住」
【Emily】邱騰華搶特首閘 羅致光「喝住」
【Emily】陳振彬獲提名港鐵獨董 有望年袋36萬
【Emily】陳振彬獲提名港鐵獨董 有望年袋36萬
【Emily】陳淑莊聚酒吧開會 建制議員聯署促道歉
【Emily】陳淑莊聚酒吧開會 建制議員聯署促道歉