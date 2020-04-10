外賣大增 港每周料耗逾億膠餐具

綠領行動：疫症未平 先釀膠災

綠領行動於4月1至6日作網上問卷調查，收回2008份回應。結果顯示，52%受訪者表示疫情期間買多了外賣，只有16%表示減少了外賣次數。

調查顯示，26%受訪者稱今年1月或之前每周買外賣次數為零，31%為1次、18%為2次、11%為3次，餘下14%為4次或以上；過去一周買外賣次數明顯上升，僅13%稱沒買，1次為20%、2次為20%、3次為16%，餘下31%為4次或以上。

僅22%受訪者「走塑」

被問到每次購買外賣時，平均收到多少即棄餐具，受訪者中只有22%「走塑」，其餘為1件或以上。至於外賣食品容器，6%表示收到零件即棄塑膠食物容器；逾六成收1至4件；5%收10件以上。

如食肆有優惠 40%稱會自備器皿

不過，40%受訪者表示如食肆提供優惠，例如自攜容器有折扣，則「一定會」自備食物器皿，48%表示「可能會」；「不會」及「一定不會」分別佔6%及2%。

綠領行動推出「抗疫齊絕膠」計劃，向食肆及市民宣揚「外賣不等於即棄」信息，並計劃與食肆合作舉辦活動，以現金優惠鼓勵市民自備容器購買外賣，希望市民抗疫時亦能以實際行動支持「絕膠」。

（抗疫新階段）