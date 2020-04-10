【疫境時刻】運署續牌卡頓 好爸爸被迫揸大膽車

3月交文件 運署4月才能出牌

「我都知運輸署呢排好麻煩，已經盡早搞，但都係續唔到。」運輸署牌照事務處自2月10日起暫停即時申請服務，僅處理預約、郵寄及網上遞交的申請，不少搵食車司機續牌出現問題。老陳2月中委託保險公司安排驗車及續保，所有文件於3月8日備妥提交，但署方未能即時處理，兩日後更稱4月才能出牌。

從事美容長女被迫放無薪假

老陳與妻子育有一對子女，一家四口居於月租8000元、約300平方呎的大圍村屋單位。1月疫情爆發後，從事美容的27歲長女被迫放無薪假，形同失業；16歲幼子仍就讀中五，妻子則為家庭主婦沒有工作，一家經濟全落在老陳身上。故行車證雖未續期，但工仍是要開。

無三保不出市區 上深圳運貨

「內地公安好寬容」

駕駛行車證過期的車輛屬違法，一旦發生意外更不受第三者保險保障，老陳稱為免被警方發現，採取「不出市區」原則，整天駕車游走流浮山一帶物流倉，或直接上深圳灣大橋過關運貨。「內地公安好寬容，明我哋續牌難處，唔會揸到咁正。」

老陳談起自己的策略時洋洋得意，但被問及「不出市區」如何接單，頓時面色一沉。老陳一向替公司運送水果到油麻地果欄，或到葵涌貨櫃碼頭出口，偶爾亦送蔬菜，月入近3萬元，如今貨車「不出市區」，老陳轉而運送空載貨櫃來往流浮山至內地倉庫，收入銳減至僅約1.4萬元，他說：「我揸咗30幾年，未試過做正行都要偷偷摸摸。」

「佢（妻子）知道嘅話一定唔畀我揸，但唔做屋企邊個養？」從前老陳每晚都會回家與家人聚首一枱吃飯，偶爾亦會外出「食好啲」。但老陳無法向妻子說出續牌遇阻，只好向妻子訛稱公司「好多通宵單」，獨自留在公司宿舍過夜。顧家的老司機整月有家歸不得，「掛唔掛住老婆？」記者問，老陳雙眼漸紅回答：「掛。」

續牌不成 瞞太太獨宿公司宿舍

運輸署回應稱，2月10日至3月底，運輸署共收到超過20萬份申請，七成為車輛牌照相關申請，截至上月底已處理九成，尚餘2萬多份申請未處理。署方稱申請人可於信封上註明緊急申請，方便署方盡快識別跟進。

署方表示，駕駛執照及車輛牌照的有效期受相關法例規管，並無訂明自動延長的相關條文，故未能在疫情期間豁免續牌。

老陳月初收到運輸署通知續牌成功，終脫離「大膽車」生涯，可回家見老婆。然而疫境之下，尚有多少「老陳」等候續牌？

明報記者 黃煒堯

（抗疫新階段）