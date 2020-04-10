港聞

港聞一

【疫境時刻】運署續牌卡頓 好爸爸被迫揸大膽車

【明報專訊】從事中港貨運逾30年，老陳如常登上其貨櫃拖頭，撻匙準備開車。唯一不同的是，他的行車證上月11日已到期。運輸署牌照服務受疫情嚴重影響，令大量「搵食車」司機無法續牌。為保生計，老陳被迫「揸大膽車」開工近一個月，但因不敢開出市區，收入減半，又向妻子訛稱公司「好多通宵單」，獨自留宿公司過夜，只因不敢面對家人：「未試過做正行都要偷偷摸摸。」

3月交文件 運署4月才能出牌

「我都知運輸署呢排好麻煩，已經盡早搞，但都係續唔到。」運輸署牌照事務處自2月10日起暫停即時申請服務，僅處理預約、郵寄及網上遞交的申請，不少搵食車司機續牌出現問題。老陳2月中委託保險公司安排驗車及續保，所有文件於3月8日備妥提交，但署方未能即時處理，兩日後更稱4月才能出牌。

從事美容長女被迫放無薪假

老陳與妻子育有一對子女，一家四口居於月租8000元、約300平方呎的大圍村屋單位。1月疫情爆發後，從事美容的27歲長女被迫放無薪假，形同失業；16歲幼子仍就讀中五，妻子則為家庭主婦沒有工作，一家經濟全落在老陳身上。故行車證雖未續期，但工仍是要開。

無三保不出市區 上深圳運貨

「內地公安好寬容」

駕駛行車證過期的車輛屬違法，一旦發生意外更不受第三者保險保障，老陳稱為免被警方發現，採取「不出市區」原則，整天駕車游走流浮山一帶物流倉，或直接上深圳灣大橋過關運貨。「內地公安好寬容，明我哋續牌難處，唔會揸到咁正。」

老陳談起自己的策略時洋洋得意，但被問及「不出市區」如何接單，頓時面色一沉。老陳一向替公司運送水果到油麻地果欄，或到葵涌貨櫃碼頭出口，偶爾亦送蔬菜，月入近3萬元，如今貨車「不出市區」，老陳轉而運送空載貨櫃來往流浮山至內地倉庫，收入銳減至僅約1.4萬元，他說：「我揸咗30幾年，未試過做正行都要偷偷摸摸。」

「佢（妻子）知道嘅話一定唔畀我揸，但唔做屋企邊個養？」從前老陳每晚都會回家與家人聚首一枱吃飯，偶爾亦會外出「食好啲」。但老陳無法向妻子說出續牌遇阻，只好向妻子訛稱公司「好多通宵單」，獨自留在公司宿舍過夜。顧家的老司機整月有家歸不得，「掛唔掛住老婆？」記者問，老陳雙眼漸紅回答：「掛。」

續牌不成 瞞太太獨宿公司宿舍

運輸署回應稱，2月10日至3月底，運輸署共收到超過20萬份申請，七成為車輛牌照相關申請，截至上月底已處理九成，尚餘2萬多份申請未處理。署方稱申請人可於信封上註明緊急申請，方便署方盡快識別跟進。

署方表示，駕駛執照及車輛牌照的有效期受相關法例規管，並無訂明自動延長的相關條文，故未能在疫情期間豁免續牌。

老陳月初收到運輸署通知續牌成功，終脫離「大膽車」生涯，可回家見老婆。然而疫境之下，尚有多少「老陳」等候續牌？

明報記者 黃煒堯

（抗疫新階段）

相關字詞﹕疫境時刻

上 / 下一篇新聞

補貼出糧 未阻僱主領資助後減薪 羅致光否認漏洞 議員促加入不減薪承諾
補貼出糧 未阻僱主領資助後減薪 羅致光否認漏洞 議員促加入不減薪承諾
太古歡迎 港鐵不申請 屈臣氏稱研究
太古歡迎 港鐵不申請 屈臣氏稱研究
稱疫下客量大減 4來往黃埔綠巴線停辦
稱疫下客量大減 4來往黃埔綠巴線停辦
新確診3周新低 許樹昌：次波高峰暫過 教局稱文憑試目標4‧24開考 拒定死線
新確診3周新低 許樹昌：次波高峰暫過 教局稱文憑試目標4‧24開考 拒定死線
范鴻齡：可行下逐步恢復非緊急服務
范鴻齡：可行下逐步恢復非緊急服務
上水診所清潔工兼三職 PHD必勝客關分店
上水診所清潔工兼三職 PHD必勝客關分店
46歲確診警長危殆 肺衰竭插喉入ICU
46歲確診警長危殆 肺衰竭插喉入ICU
光大新鴻基IT員工 未知源頭確診
光大新鴻基IT員工 未知源頭確診
港大研究：內地過早放寬防疫 或再爆發
港大研究：內地過早放寬防疫 或再爆發
一筆過次輪資助補貼半薪 食肆二選一 按面積最多220萬元 業界：盡快發放最重要
一筆過次輪資助補貼半薪 食肆二選一 按面積最多220萬元 業界：盡快發放最重要
美容院人流旺 職員：客人趕做最後facial
美容院人流旺 職員：客人趕做最後facial
補習社獲次輪資助4萬 聯會批侮辱：租都交不到
補習社獲次輪資助4萬 聯會批侮辱：租都交不到
黑幫慶生違限聚令 64人收告票 最大宗票控 酒吧負責人同涉違例下周提堂
黑幫慶生違限聚令 64人收告票 最大宗票控 酒吧負責人同涉違例下周提堂
外賣大增 港每周料耗逾億膠餐具
外賣大增 港每周料耗逾億膠餐具
再一連鎖食肆 恢復晚市堂食
再一連鎖食肆 恢復晚市堂食
3公營機構響應政府 高層減薪 旅發局市建局機管局渡時艱
3公營機構響應政府 高層減薪 旅發局市建局機管局渡時艱
首輪抗疫基金 零售界7.9萬申請
首輪抗疫基金 零售界7.9萬申請
萬宜東壩6小時兩意外 行山女子攀崖墮50米亡
萬宜東壩6小時兩意外 行山女子攀崖墮50米亡
「七警案」 稱「公眾有判斷」 李家超鄧炳強未向曾健超道歉
「七警案」 稱「公眾有判斷」 李家超鄧炳強未向曾健超道歉
「18區開花」示威7人提堂 涉非法集結藏武獲保釋
「18區開花」示威7人提堂 涉非法集結藏武獲保釋
集會攜鎅刀雨傘 16歲生獲撤控
集會攜鎅刀雨傘 16歲生獲撤控
稱憂國安 美禁Google光纜連通香港 專家：影響Gmail、Android速度 憂電訊商跟隨
稱憂國安 美禁Google光纜連通香港 專家：影響Gmail、Android速度 憂電訊商跟隨
1分鐘劫60萬金飾 警拘6南亞人 兩為中學生
1分鐘劫60萬金飾 警拘6南亞人 兩為中學生
警察遊樂會接白色粉末信 4日3宗
警察遊樂會接白色粉末信 4日3宗
涉偷信用卡買手機 PTU被捕
涉偷信用卡買手機 PTU被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉立會人工減一成 田二少減薪三成至疫情結束
【Emily】葉劉立會人工減一成 田二少減薪三成至疫情結束
【Emily】邱騰華搶特首閘 羅致光「喝住」
【Emily】邱騰華搶特首閘 羅致光「喝住」
【Emily】陳振彬獲提名港鐵獨董 有望年袋36萬
【Emily】陳振彬獲提名港鐵獨董 有望年袋36萬
【Emily】陳淑莊聚酒吧開會 建制議員聯署促道歉
【Emily】陳淑莊聚酒吧開會 建制議員聯署促道歉