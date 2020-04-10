黑幫慶生違限聚令 64人收告票 最大宗票控 酒吧負責人同涉違例下周提堂

新義安成員開生日派對 每人罰2000

涉案酒吧位於尖沙嘴海防道38號，西九龍總區重案組人員於當日凌晨3時突擊檢查，並當場拘捕酒吧23歲羅姓男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，即俗稱「禁酒吧令」，在酒吧禁令期間營業，據悉羅為酒牌持有人。

警方亦向在場64名酒吧顧客（34名本地男子及30名本地女子，年齡介乎14至60歲）發出告票，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，即俗稱「限聚令」，每人罰款2000元。據悉當時黑幫新義安成員正在該酒吧開生日派對。

首宗違反「禁酒吧令」昨提堂

另外，警方本周二（7日）凌晨3時，於尖沙嘴山林道搗破一間違規營業的酒吧，檢獲大量啤酒。酒吧經理邱樂民（30歲）涉違反「禁酒吧令」，又與3名侍應林蔡峯（24歲）、李彥康（26歲）、江頌言（20歲）涉無牌賣酒，昨在西九龍裁判法院提堂，共控以兩罪，暫毋須答辯，獲准保釋至7月3日再訊。本案是首宗有人違反「禁酒吧令」而被落案起訴的提堂案件。

涉案酒吧位於尖沙嘴山林道永勝商業中心。邱樂民被控一項違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，4人另被控一項無牌售賣酒類罪，即無牌售賣34支酒及671罐啤酒。

禁酒吧令至今3宗檢控

控方申請將案件押後，以待調查閉路電視片段及作驗毒測試，可能加控被告販毒或藏毒罪。

食物及衛生局回覆本報查詢時表示，截至昨日（9日）凌晨零時，警察及食環署人員針對「禁酒吧令」共作出3宗檢控。

【案件編號：WKCC793/20】

明報記者

（抗疫新階段）