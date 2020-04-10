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補習社獲次輪資助4萬 聯會批侮辱：租都交不到

【明報專訊】疫情下復課無期，令教育行業受衝擊。政府周三（8日）公布新一輪抗疫紓困措施，涵蓋補習學校、註冊體育教練等未受惠於首輪措施的行業，亦直接向校車司機及保母發津貼（見表）。代表私營教育機構的教育中心聯盟對第二輪措施感不滿，稱津貼額連補習社租金都無法支付，對業界是「侮辱」，部分非註冊的琴室、畫室等也未能受惠。有游泳教練亦稱，年初至今收入「歸零」，認為一筆過7500元津貼額不足。

涵首輪未受惠教育行業 未註冊琴行畫室無份

新一輪措施向每間補習學校發放4萬元，另外為僱主補貼每名員工薪金最多9000元，為期半年。在太子經營補習社的Jason聘請3名全職員工，人工開支每月約10萬元，加上約6萬元租金，補習社每月支出至少16萬元。Jason表示，政府另提出工資補貼五成、每人每月9000元薪金補貼，加上補習社4萬元津貼，半年將領約20萬元。他認為，表面上獲當局持續支援半年，但金額只能幫補習社捱兩個月。

教育中心聯盟發言人蘇迪希表示，行內機構平均每月開支逾12萬元，4萬元津貼「一個月租都交不到」，認為對行業是「侮辱」。他說，疫情令行內倒閉潮持續，估計有兩成機構已結業。他又認為，4000多間沒向教育局註冊的琴行、畫室等教育中心，疫情中同受嚴重影響，卻未受惠於基金措施，對此不滿。

游泳教練：一筆過7500元不足 校巴團體稱收貨

今次措施亦支援註冊體育教練，每人獲7500元。合資格領津貼的游泳教練雲大德稱，疫情下學生不敢上課，泳池關閉，1月下旬起「零收入」，數月以來靠積蓄生活。他認為津貼金額不足，「分開幾個月用應該夠買口罩」。他稱，疫情期間僱員薪金獲每月補貼，但「零收入」的專業教練只得一筆過7500元，做法不公，促政府每月提供補貼。他又說，即使暑假泳池重開，疫情之下家長亦不放心讓子女上游泳課，或需捱到明年暑假。

校巴司機及保母同獲基金發津貼，汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照認為，政府「創先河」直接支援從業員，對措施「收貨」。他說復課無期，愈來愈多司機保母轉行，約10間汽車公司亦打算在本學期後結業，估計到9月開學，較少學生乘搭校車的學校，或難找到校巴服務。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕補習班 汽車交通運輸業總工會 教育中心聯盟 武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎 新冠肺炎 抗疫基金

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