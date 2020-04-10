美容院人流旺 職員：客人趕做最後facial

本報記者昨午到深水埗一個商場內觀察，場內多間小型美甲店均有客人，唯按摩店人流較少。有美容纖體中心職員表示，昨日客人比平時多，因不少人趕着在關門前「做最後一次facial」。

盲人按摩師難轉工手停口停

盲人按摩店負責人黎女士表示，店內11個失明的按摩師傅將「手停口停」，因按摩是他們的唯一技能，「唯有留在家中，減少支出」。她說，疫情下客人減少，每名師傅由往時日掙400至500元大減至百多元，生計本已大受影響。

被問到會否在停業期間為員工提供補貼，黎女士說，「很抱歉真的做不到」，因租金壓力大，現時每日生意只是僅僅收支平衡。她稱曾多次向業主要求減租，但對方態度冷淡，希望業主能與商戶共渡時艱。

店主：冀業主減租共渡時艱

同場經營美甲店的Annie表示，昨日預約全滿，相信客人是趕「尾班車」。她預計有關停業規例不止生效14天，有可能至少1個月；由於衛生問題，她無法做上門生意。Annie表示租下兩個相連舖位獨自經營美甲店，租金壓力比同場行家大，但慶幸自己平時有在家兼職文員，「惟這項收入也不是好穩定」。她說，明白抗疫之下要稍作犧牲，「唯有先捱住」，希望業主可減租，「如果我是業主，在這麼艱難的日子也會減租」。

（抗疫新階段）