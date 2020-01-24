一筆過次輪資助補貼半薪 食肆二選一 按面積最多220萬元 業界：盡快發放最重要

須八成支薪 3個月不裁員

政府公布新一輪飲食業支援措施（見表），預計有1.7萬間食肆及920個街市熟食及小食攤檔受惠；若食肆選擇申請一筆過資助，則不能申請五成薪金的補貼計劃。本報查詢負責計劃的食環署，一筆過資助額如何計算、如何防止資助變成食肆的「結業金」，取款後結業，署方未能提供詳情。至於第一輪的飲食業界別資助計劃，署方在3月5日至昨日（9日）收到約28,100份申請，批出約24,600份，並發出28.4億多元資助。

首輪批2.4萬申請 發28.4億

擁有6間分店、近70名員工的泰菜館小曼谷老闆詹先生表示，現時每間分店每天損失逾萬元，他於第一輪申領108萬元資助，用作填補1、2月的損失，問到會否申請新一輪資助，他稱「不申請便要執笠」。他傾向申請一筆過資助，不申請工資資助，期望盡快獲得款項，毋須分兩期收款。

銅鑼灣樓上餐廳Little Vegas負責人羅先生稱，店內有9名全職及2至3名兼職員工，平均月薪約1.8萬元，如申領工資補貼有助節省近10萬元開支，但他希望能盡快發放，「疫情發生至今只是兩個多月，再等兩個月至6月才收到資助，對很多食肆已很遙遠」。他表示早前收到第一輪20萬元政府資助，才敢於本月初疫情最嚴峻時關店10天。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，選擇哪個資助計劃視乎食肆規模，他以聘用100人的大型酒樓為例，申請保就業計劃的話，按每名員工每月最多可獲資助9000元，6個月可獲5.4萬元，100人便可獲540萬元，但一筆過資助最高金額只有220萬元。他又稱改良後的中小企融資擔保計劃若能在本月底出爐，能更快解決食肆現金流短缺的困難。

本報向多間連鎖食肆查詢會否申請資助，大快活發言人表示，正了解有關資助計劃詳情，需要時間研究及商討，因此暫時未有決定。麥當勞表示未有回應。

明報記者

（抗疫新階段）