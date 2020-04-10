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港大研究：內地過早放寬防疫 或再爆發

【明報專訊】武漢前日起結束為期76日的封城措施，外界憂引發新一輪新型冠狀病毒的爆發。港大公共衛生學院團隊在國際醫學期刊《刺血針》發表研究，稱湖北以外地區的病毒即時繁殖率於封城後維持在1以下，即一個確診者可傳給少於一個人，但關注過早放寬防控措施令繁殖率回升，或再帶來爆發。團隊推算，湖北以外地區確診死亡率為0.98%，為湖北的六分之一。

湖北以外 1患者傳染少於1人

團隊分析北京、上海、深圳及溫州4個主要城市和湖北以外確診個案最多的10個省1月中至2月底的確診數據，計算病毒在各地每周的即時繁殖率，並以數學模型推算第一輪疫情過後，放寬防控措施的潛在影響。

研究顯示，湖北以外地區，防控措施應逐步放寬，以保持即時繁殖率在1以下，否則案例會隨放寬時間而攀升，預計個案數一旦攀升，即使再次收緊防控措施至放寬前的程度，並不能把個案數壓回原來水平（即1以下），或帶來更多健康及經濟損失。

團隊進一步分析數據，推算湖北以外確診最多10個省份中，確診死亡率為0.98%，然而，各省份經濟發展程度、醫療資源對死亡率帶來不同影響，死亡率介乎江蘇的0%至河南的1.76%不等。湖北的確診死亡率為5.91%，比湖北以外省份的高出5倍。

港大醫學院長梁卓偉表示，即使在北京、上海等最發達、最多資源的大城市，醫療資源仍然有限，急增個案一定會為醫療服務及系統帶來壓力。

（抗疫新階段）

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