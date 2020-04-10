港大研究：內地過早放寬防疫 或再爆發

湖北以外 1患者傳染少於1人

團隊分析北京、上海、深圳及溫州4個主要城市和湖北以外確診個案最多的10個省1月中至2月底的確診數據，計算病毒在各地每周的即時繁殖率，並以數學模型推算第一輪疫情過後，放寬防控措施的潛在影響。

研究顯示，湖北以外地區，防控措施應逐步放寬，以保持即時繁殖率在1以下，否則案例會隨放寬時間而攀升，預計個案數一旦攀升，即使再次收緊防控措施至放寬前的程度，並不能把個案數壓回原來水平（即1以下），或帶來更多健康及經濟損失。

團隊進一步分析數據，推算湖北以外確診最多10個省份中，確診死亡率為0.98%，然而，各省份經濟發展程度、醫療資源對死亡率帶來不同影響，死亡率介乎江蘇的0%至河南的1.76%不等。湖北的確診死亡率為5.91%，比湖北以外省份的高出5倍。

港大醫學院長梁卓偉表示，即使在北京、上海等最發達、最多資源的大城市，醫療資源仍然有限，急增個案一定會為醫療服務及系統帶來壓力。

（抗疫新階段）