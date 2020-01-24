上水診所清潔工兼三職 PHD必勝客關分店

該名醫管局清潔工居於上水海禧華庭，須到石湖墟及打鼓嶺普通科門診診所工作。醫管局總行政經理何婉霞表示，49名職員對病毒呈陰性，其餘54人待測試，診所40個環境樣本亦呈陰性。

繼PHD公布上水彩園邨分店一名晚間店舖支援小組員工確診，必勝客亦稱一名過去14天曾於粉嶺聯和墟海聯廣場分店工作的晚間店舖支援小組員工確診，員工只在關店及客人離開後才進入分店，毋須接觸店內食物或客人。必勝客及PHD回覆，上述患者為同一人，工作時有戴口罩及手套。

防護中心：沒接觸顧客 傳播風險低

衛生防護中心傳染病處主任張竹君證實，患者在上述食肆工作，晚上在店內清潔，有戴口罩和手套，相信傳播風險很低，沒與其他或顧客接觸。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵表示，食肆夜間清潔工時較短，不少工人會身兼幾份工作，近日經濟轉差，不少人也需做更多散工維生。她認為在食肆清潔感染風險較高，因會接觸枱面殘留飛沫或食物，僱主須提供口罩及手套；如用水喉或水槍清洗地面，水花四濺或沾濕口罩或令病毒經水花濺至眼睛，僱主應提供眼罩及面罩。

未為同層美沙酮診所員工檢測

醫局稱抽驗診所環境樣本全陰性

衛生署石湖墟美沙酮診所與普通科門診屬同層，消息指，美沙酮診所約有20多名職員，會與普通科門診職員共用員工廁所，但至昨日，衛生署沒為美沙酮診所員工檢測。張竹君說該普通科門診於日間運作，美沙酮診所則在晚間運作，一名職員與確診者曾打招呼，會接受醫學監察。兩診所共用廁所，她說醫管局抽驗的環境樣本包括廁所，對病毒呈陰性，毋須列其他人為密切接觸者。

檢疫中心新安排 最後4日轉家居檢疫

為確保有足夠檢疫設施應付疫情，衛生防護中心明日起會逐步在檢疫中心起逐步實行新安排，讓受檢疫者入住檢疫中心10日，其餘4日回家檢疫，相關人等離開檢疫中心前須驗病毒，呈陰性並經醫護評估後認為合適才可回家，並須戴電子手環。衛生署回覆稱，約1700個檢疫中心單位中，至昨晨約三成單位可即時使用。

（抗疫新階段）