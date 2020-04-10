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范鴻齡：可行下逐步恢復非緊急服務

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情為醫療服務帶來挑戰，醫管局自2月中起削減非緊急服務，集中人手應對疫情。醫管局主席范鴻齡昨在網誌表示，隨着抗疫進入持久戰，需在可行情况逐步恢復服務，照顧整體市民健康。有骨科專科醫生表示，其醫院正籌備恢復部分骨科服務，早前非緊急服務取消八成，冀先恢復至原本的四至六成，但護士人手及病牀數目不足是隱憂之一。

美禁運N95 正尋替代型號

范鴻齡在網誌表示，面對環球疫情嚴峻，醫管局嚴陣以待下一波來襲，並正制定各應變措施，首先提升處理疫情能力，包括加強化驗、增加處理康復者社區隔離設施；其次增加前線醫護個人保護裝備，美國禁運3M N95口罩，未來供應不明朗，局方正繼續尋求合乎安全標準的替代型號。

文章又稱，醫管局會檢討整體服務範疇，自疫情開始，若干緊急服務被迫暫緩，隨疫情進入持久戰，要在可行情况下逐步恢復疫情以外的服務。

專科醫生憂人手不足 難增服務

港大矯形及創傷外科學系臨牀助理教授方欣碩表示，其任職的瑪麗醫院早前削減非緊急骨科服務一度達八成，包括關節置換、脊椎、兒童骨科及手部外科等手術，暫停期間有4至6名骨科醫生到隔離病房工作。他稱，醫院計劃恢復部分骨科服務，盼回復至原本四至六成。該院原有4間骨科病房，當中一間轉為隔離病房，其餘3間接近爆滿，加上護士人手緊絀，憂未必有能力可增加服務。

中大耳鼻咽喉—頭頸外科學系主任唐志輝表示，威爾斯親王醫院耳鼻喉科門診至少削八成服務，包括內鏡檢查、慢性鼻竇炎、慢性中耳炎等診治，發炎患者會影響聽覺等，長此下去亦有可能惡化。他期望恢復服務後，醫管局能為頭頸手術患者在術前做病毒測試，減少傳染風險。

（抗疫新階段）

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