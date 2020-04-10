新確診3周新低 許樹昌：次波高峰暫過 教局稱文憑試目標4‧24開考 拒定死線

明報記者

本港昨增13宗確診，當中3宗屬無外遊史的本地個案，過去7日有47宗這類個案，較對上一周的96宗減半。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，確診數字下降與近日返港人數下跌有關，「（新增個案）慢慢無咁高希望是好現象」，但單日數字不能代表整個趨勢，目前仍需繼續留意海外情况，她又稱目前仍有無法追縱到源頭的個案，代表可能有隱性傳播者在社區蔓延，她希望大眾繼續保持社交距離並避免聚集。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨稱，單日跌至13宗是好消息、好現象，本港上月19日實施所有抵港者要強制檢疫、逐步要求他們要留樣本化驗，再加上一系列拉闊社交距離的措施，「很有效」將確診壓低。

本港上月底一度日增50、60宗確診，許樹昌表示，上月19日前回港者能到處傳播病毒，帶來本地群組爆發，該批人現已過潛伏期，相信留學生回港引起的第二波的高峰暫時過去。

林正財：4月底或可放鬆抗疫措施

行政會議成員林正財則表示，近日確診增幅開始放緩，其中趕於3月19日前抵港者所致確診昨已停止，他們造成的第二及第三代確診靠限聚令斷絕；強制檢疫生效後的抵港者所致確診，主要在家居檢疫下出現；雖有不明源頭本地感染，但仍可控。因此，他預料每天新增本地個案能跌回單位數字，在第二個14天限聚令的中後期，即4月底，政府可以放鬆一些抗疫措施。

楊潤雄：考生檢疫中不應赴考

教育局長楊潤雄昨在立法會財務委員會特別會議稱文憑試仍以4月24日開考為目標，惟須視乎疫情發展，未可定下確實日期公布開考的最終定案。他認為，考生無法長期處於備試狀態，到某階段要下決定取消文憑試，並以校內成績評估。同時，考評局昨更新「在試場實施的預防措施及應變安排」，要求考生在每個考試日自行量度體溫，並填妥及簽署「考生健康申報表」，若作出虛假或誤導申報，嚴重者可能被取消考試資格。不過，考生若於考試日正接受政府指定的強制檢疫，則不應赴考。

許樹昌：兩周單位數確診可研復課

許樹昌認為，本地個案已低至單位數，做足感染控制措施，月底可考文憑試。他續稱，最理想是等到本港連續28天無本地個案才復課，因代表疫情已受控，「但距離這一天還有很久，不知要等到什麼時候」，他認為若本地個案連續14日維持在單位數，且絕大部分都追縱到源頭，能考慮復課。

（抗疫新階段）