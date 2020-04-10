港聞

港聞一

稱疫下客量大減 4來往黃埔綠巴線停辦

【明報專訊】疫情持續多月，公共交通客量大減。專線小巴營運商捷運管理有限公司及捷輝汽車有限公司昨宣布，疫情下客量大幅下滑，決定終止營辦4條黃埔花園往九龍塘及尖沙嘴專線小巴路線，並稱政府前日宣布薪酬資助「於事無補」，無力償還遣散費。業界稱政府推第二輪基金太遲，料有其他小巴營辦商結業。

稱蝕200萬 無力償還遣散費

據小巴站所貼告示，捷輝稱港鐵觀塘延線通車以來，客量「拾級而下」，疫情下公司連月錄得逾200萬元虧損，故「忍痛」宣布停止營運4條專線小巴路線，會盡快為員工結算4月薪金及按金，預計下周中發放；惟無力償還遣散費，已尋求勞工處協助，要員工申領破欠基金。受影響4線包括來往黃埔花園及九龍塘又一城的2號及2A號線，及來回黃埔花園及尖沙嘴漢口道的6號及6X號線。

運輸署回應查詢表示，與捷輝代表商討後，捷輝承諾今、明維持2號和6號線服務，上午8時至晚上8時每20分鐘一班；九巴周日（12日）起加強8A和8P線服務。署方亦積極聯繫其他營辦商臨時營運2號和2A號小巴線，並監察該區乘客需求，協調各公共交通服務。

勞工處表示關注事件，已聯絡僱主了解及提醒須按《僱傭條例》及合約條款補償受影響員工，並會為有關員工提供適切協助。

站務員：觀塘延線通車少七成客

不少市民昨到黃埔小巴總站為小巴拍照留影，亦有市民特意前來乘搭。P先生（化名）稱一個月會乘搭2號小巴數次，得知停運，特意從土瓜灣到黃埔總站乘搭，「想送佢一程」，認為2及2A線均為「學生線」，結業將影響多人。

任站務員10多年的李先生稱感突然，以往乘客於站內「打晒蛇餅」，自觀塘延線通車，客量大減六七成，公司開源節流，由5分鐘一班車減到10至15分鐘，惟終告結業；他表示仍未知去向。

任小巴車長6年的袁先生表示相當不捨，老闆昨午宣布結業時亦「眼濕濕」，惟受疫情影響，試過有乘客「一人包車」。他認為專線小巴仍有競爭力，盼有機會再任車長。

業界：第二輪抗疫基金太遲

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，去年社會動盪，專線小巴客量顯著減少，年初又爆疫情，現時業界整體平均載客量只及正常三成。他稱捷運停辦涉約百輛小巴、約200名員工受影響，遣散費數以百萬元計，認為政府太遲提出第二輪抗疫基金，如疫情持續，料有其他小巴營辦商結業。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

補貼出糧 未阻僱主領資助後減薪 羅致光否認漏洞 議員促加入不減薪承諾
補貼出糧 未阻僱主領資助後減薪 羅致光否認漏洞 議員促加入不減薪承諾
太古歡迎 港鐵不申請 屈臣氏稱研究
太古歡迎 港鐵不申請 屈臣氏稱研究
新確診3周新低 許樹昌：次波高峰暫過 教局稱文憑試目標4‧24開考 拒定死線
新確診3周新低 許樹昌：次波高峰暫過 教局稱文憑試目標4‧24開考 拒定死線
范鴻齡：可行下逐步恢復非緊急服務
范鴻齡：可行下逐步恢復非緊急服務
上水診所清潔工兼三職 PHD必勝客關分店
上水診所清潔工兼三職 PHD必勝客關分店
46歲確診警長危殆 肺衰竭插喉入ICU
46歲確診警長危殆 肺衰竭插喉入ICU
光大新鴻基IT員工 未知源頭確診
光大新鴻基IT員工 未知源頭確診
港大研究：內地過早放寬防疫 或再爆發
港大研究：內地過早放寬防疫 或再爆發
一筆過次輪資助補貼半薪 食肆二選一 按面積最多220萬元 業界：盡快發放最重要
一筆過次輪資助補貼半薪 食肆二選一 按面積最多220萬元 業界：盡快發放最重要
美容院人流旺 職員：客人趕做最後facial
美容院人流旺 職員：客人趕做最後facial
補習社獲次輪資助4萬 聯會批侮辱：租都交不到
補習社獲次輪資助4萬 聯會批侮辱：租都交不到
黑幫慶生違限聚令 64人收告票 最大宗票控 酒吧負責人同涉違例下周提堂
黑幫慶生違限聚令 64人收告票 最大宗票控 酒吧負責人同涉違例下周提堂
【疫境時刻】運署續牌卡頓 好爸爸被迫揸大膽車
【疫境時刻】運署續牌卡頓 好爸爸被迫揸大膽車
外賣大增 港每周料耗逾億膠餐具
外賣大增 港每周料耗逾億膠餐具
再一連鎖食肆 恢復晚市堂食
再一連鎖食肆 恢復晚市堂食
3公營機構響應政府 高層減薪 旅發局市建局機管局渡時艱
3公營機構響應政府 高層減薪 旅發局市建局機管局渡時艱
首輪抗疫基金 零售界7.9萬申請
首輪抗疫基金 零售界7.9萬申請
萬宜東壩6小時兩意外 行山女子攀崖墮50米亡
萬宜東壩6小時兩意外 行山女子攀崖墮50米亡
「七警案」 稱「公眾有判斷」 李家超鄧炳強未向曾健超道歉
「七警案」 稱「公眾有判斷」 李家超鄧炳強未向曾健超道歉
「18區開花」示威7人提堂 涉非法集結藏武獲保釋
「18區開花」示威7人提堂 涉非法集結藏武獲保釋
集會攜鎅刀雨傘 16歲生獲撤控
集會攜鎅刀雨傘 16歲生獲撤控
稱憂國安 美禁Google光纜連通香港 專家：影響Gmail、Android速度 憂電訊商跟隨
稱憂國安 美禁Google光纜連通香港 專家：影響Gmail、Android速度 憂電訊商跟隨
1分鐘劫60萬金飾 警拘6南亞人 兩為中學生
1分鐘劫60萬金飾 警拘6南亞人 兩為中學生
警察遊樂會接白色粉末信 4日3宗
警察遊樂會接白色粉末信 4日3宗
涉偷信用卡買手機 PTU被捕
涉偷信用卡買手機 PTU被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉立會人工減一成 田二少減薪三成至疫情結束
【Emily】葉劉立會人工減一成 田二少減薪三成至疫情結束
【Emily】邱騰華搶特首閘 羅致光「喝住」
【Emily】邱騰華搶特首閘 羅致光「喝住」
【Emily】陳振彬獲提名港鐵獨董 有望年袋36萬
【Emily】陳振彬獲提名港鐵獨董 有望年袋36萬
【Emily】陳淑莊聚酒吧開會 建制議員聯署促道歉
【Emily】陳淑莊聚酒吧開會 建制議員聯署促道歉