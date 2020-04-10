稱疫下客量大減 4來往黃埔綠巴線停辦

稱蝕200萬 無力償還遣散費

據小巴站所貼告示，捷輝稱港鐵觀塘延線通車以來，客量「拾級而下」，疫情下公司連月錄得逾200萬元虧損，故「忍痛」宣布停止營運4條專線小巴路線，會盡快為員工結算4月薪金及按金，預計下周中發放；惟無力償還遣散費，已尋求勞工處協助，要員工申領破欠基金。受影響4線包括來往黃埔花園及九龍塘又一城的2號及2A號線，及來回黃埔花園及尖沙嘴漢口道的6號及6X號線。

運輸署回應查詢表示，與捷輝代表商討後，捷輝承諾今、明維持2號和6號線服務，上午8時至晚上8時每20分鐘一班；九巴周日（12日）起加強8A和8P線服務。署方亦積極聯繫其他營辦商臨時營運2號和2A號小巴線，並監察該區乘客需求，協調各公共交通服務。

勞工處表示關注事件，已聯絡僱主了解及提醒須按《僱傭條例》及合約條款補償受影響員工，並會為有關員工提供適切協助。

站務員：觀塘延線通車少七成客

不少市民昨到黃埔小巴總站為小巴拍照留影，亦有市民特意前來乘搭。P先生（化名）稱一個月會乘搭2號小巴數次，得知停運，特意從土瓜灣到黃埔總站乘搭，「想送佢一程」，認為2及2A線均為「學生線」，結業將影響多人。

任站務員10多年的李先生稱感突然，以往乘客於站內「打晒蛇餅」，自觀塘延線通車，客量大減六七成，公司開源節流，由5分鐘一班車減到10至15分鐘，惟終告結業；他表示仍未知去向。

任小巴車長6年的袁先生表示相當不捨，老闆昨午宣布結業時亦「眼濕濕」，惟受疫情影響，試過有乘客「一人包車」。他認為專線小巴仍有競爭力，盼有機會再任車長。

業界：第二輪抗疫基金太遲

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，去年社會動盪，專線小巴客量顯著減少，年初又爆疫情，現時業界整體平均載客量只及正常三成。他稱捷運停辦涉約百輛小巴、約200名員工受影響，遣散費數以百萬元計，認為政府太遲提出第二輪抗疫基金，如疫情持續，料有其他小巴營辦商結業。

（抗疫新階段）