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太古歡迎 港鐵不申請 屈臣氏稱研究

【明報專訊】本報向多間大企業及發展商查詢會否申請「保就業」工資補貼，多數未有正面回應。至於政府做大股東、在港聘用近1.8萬人的港鐵，就繼匯豐及馬會之後表明不會申領，港鐵表示，「已決定不會申請，以便政府資源可用於協助其他有更迫切需要的人」。屈臣氏集團發言人表示，將研究和跟進政府公布的資助計劃。太古表示歡迎政府推出新一輪紓困措施，以穩經濟、保就業。

大企業是否申領政府補貼出糧成棘手議題，英國早前推出類近計劃，賺大錢的英超球會利物浦申領，結果引發「公關災難」，其後宣布放棄申領並道歉。

酒店聯會：資助率低 幫助有限

香港酒店業主聯會則發稿，表示港府補貼上限只是員工薪金的一半、上限每月9000元；相對而言，英國、新加坡、加拿大等地政府的薪酬補貼均有75%以上，稱港府的資助率較外地低，對僱主與僱員幫助有限，冀港府考慮提高資助額。

另一方面，失業者未有受惠於薪金補助計劃，有政黨續要求政府推出失業援助金。勞工及福利局長羅致光重申，政府會透過放寬綜援資產上限一倍去協助失業者，稱領綜援「並非不光彩」。

他又提到，單身人士的綜援資產限額由33,000元暫倍增至66,000元，認為「單身人士本身負擔不太大，如果你無卡數，手頭上拎住6萬元，可以頂得一陣」。不過，有聽眾斥羅「唔該反省一下」，稱單身人士若資產僅得6萬多元，但要養父母，「仲剩得幾多？」

（抗疫新階段）

相關字詞﹕香港酒店業主聯會 工資補貼 單身 酒店 大企業

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