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補貼出糧 未阻僱主領資助後減薪 羅致光否認漏洞 議員促加入不減薪承諾

【明報專訊】政府推出補貼每名僱員月薪五成、上限9000元的「保就業」補貼計劃，勞工及福利局長羅致光昨承認，措施不能阻止僱主減薪，籲勞資雙方有商有量，但否認是漏洞。政府要求僱主承諾不裁員和把補貼全數用於支薪，然而前日公布時無明言違規者有刑責，羅致光昨說目前未制定懲罰機制，但提醒僱主如涉及欺詐，要負刑事責任。勞工界立法會議員認為無法阻僱主減薪並不理想，建議加入僱主不減人工的承諾。

羅致光昨分別接受港台節目《千禧年代》和商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，談及補貼計劃細節。他表示計劃最快6月初開始讓僱主申請，僱主可選定今年1至4月任何一個月份，作為指定月份，按當時員工人數和薪酬基準申領資助。首輪薪酬補貼有望6月底前發放。羅建議僱主可選今年1月作為薪酬基礎的標準，稱當時疫情影響相對小，若「僱主想請番多點人，或讓多點員工開工，出糧給他們，可能最好選1月」。

1至4月 可任選一月作薪酬基準

羅致光解釋，留意到不少僱員正放無薪假、收入明顯減少，因此在機制設計上要有彈性，不可只看當下薪酬，故讓僱主任選1月至4月任何一個月份，作為計算薪酬基礎的標準。羅亦提到，如有員工在放無薪假，申請津貼的僱主要讓他們「開番工」。

羅承認，是次措施無規限僱主不可減人工，稱如果公司生意下跌八成，僱主無法支付員工100%薪金，但政府的補貼是以1月至4月任何一個月份計算，在6月發出補貼時，金額是計算員工申報月份薪金五成，故補貼款項可能是其時員工薪金的七成、九成。被問到是否鼓勵減薪，羅稱「社會運作不是這樣，你去減人工，當然要有商有量，要睇實際情况，勞資關係十分重要」。

申報僱員人工1.8萬 再減薪至9000

僱主毋須自己出糧

補貼機制並非建基於僱員現有薪酬作為補貼標準，換言之，如僱員最近減薪，但僱主卻以1月份僱員的較高薪酬去申請補貼，僱主便能受惠。勞工界立法會議員陸頌雄表示，極端情况下，不排除僱主申請時，是申報最高的人工如1.8萬元，但事後減薪至9000元；換言之，僱主可完全不需要自己出糧。陸認為不阻僱主減薪並不理想，建議加入僱主不減人工的承諾，或要求僱主一旦減薪，就要向政府修正數據，以及向政府提交出糧紀錄。

市民質疑可開公司聘親友賺津貼

另外，有市民亦質疑補貼有漏洞，可開公司請親友獲取補貼。有市民在政府官方社交媒體專頁「添馬台Tamar Talk」查詢，6月開工的新員工是否都有補貼，「添馬台Tamar Talk」留言回覆稱，「政府於6月向僱主發放第一期的3個月薪金補助，用於向員工支付6至8月的薪金。因此，6月上班的員工亦應受惠」。隨後有市民質疑可以現時註冊公司，以每人每月1.8萬元月薪聘請家人工作，就可取得政府補貼。

明報記者

（抗疫新階段）

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